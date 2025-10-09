رعب بين سكان قرية هندية.. تمساح يفترس امرأة أثناء غسل الملابس (فيديو)

تحولت لحظات الغسل الروتينية إلى مشهد مرعب في ولاية أوديشا الهندية، بعدما هاجم تمساح امرأة خمسينية وسحبها إلى داخل نهر "خاراسروتا"، في حادث أثار الذعر بين الأهالي وأعاد إلى الأذهان هجمات سابقة وقعت في المنطقة.

ووفقًا لموقع "The Daily Jagran" المحلي، كانت السيدة "ساوداميني مهاالا" (55 عامًا) تغسل ملابسها على ضفة النهر عندما باغتها التمساح وانقضّ عليها فجأة، وسط صرخات واستغاثات الأهالي الذين شاهدوا الحادث من جسر قريب.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي التمساح الضخم وهو يسحب المرأة داخل المياه، بينما حاول القرويون التدخل لإنقاذها دون جدوى، قبل أن يختفي الاثنان عن الأنظار.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن شهود عيان قولهم إن الهجوم كان مباغتًا، وأصاب الجميع بحالة من الصدمة والرعب، خاصة أن حادثًا مشابهًا وقع قبل أشهر قليلة في المنطقة نفسها عندما هاجم تمساح ماعزًا على ضفة النهر.

وعقب الحادث، أطلقت السلطات المحلية تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة الابتعاد عن ضفاف الأنهار، فيما بدأت دوريات بيئية مكثفة لرصد نشاط التماسيح ومنع تكرار المأساة.

كما أعلنت إدارة الغابات تنظيم حملات توعية لتعريف الأهالي بطرق التعامل الآمن مع الحياة البرية في المناطق القريبة من النهر.