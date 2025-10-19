امرأة تغير لون عينيها أثناء الحمل.. ماذا حدث لطفلها؟

هل تعلم أن هناك العديد من الإجراءات التي تتيح للناس تغيير لون عيونهم؟، إلى جانب زراعة القزحية الاصطناعية، هناك إجراءات ليزر تُزيل الميلانين من سطح القزحية، ما يحول العيون البنية إلى زرقاء في 20 ثانية فقط.

ثم هناك تقنية تصبغ القرنية الحديثة، المعروفة أيضًا باسم "وشم القرنية"، والتي تعتمد على آلات متطورة وأصباغ متوافقة بيولوجيًا لوشم القرنية بشكل دائم.

ولكن هل يمكن أن تنتقل هذه التغييرات إلى الجنين؟، وفقًا لخبيرة تجميل روسية غيّرت لون عينيها مؤخرًا، فمن المؤكد أنها تستطيع ذلك، لأن الحمض النووي يُعيد ترتيب نفسه تلقائيًا.

في حديثها مع طبيب في بودكاسته الشهير، قالت خبيرة التجميل الشابة إنها غيّرت لون عينيها قبل الولادة لتتمكن من إنجاب طفلة زرقاء العينين، مضيفةً أنها كانت مقتنعة بأن حمضها النووي سيعيد ترتيب نفسه ليعكس هذه التغييرات، بحسب odditycentral.

بطريقة ما، حافظت السيدة على هدوئها طوال شرحها، لكن الجمهور انتقدها بشدة في التعليقات، وعلقوا بسخرية على الأمر.

"لقد قمت بإزالة الشعر بالليزر قبل أن أصبح حاملاً حتى يولد أطفالي بدون شعر"، سخرت إحدى النساء على موقع إنستجرام.

"تعلمتُ الألمانية ليتعلمها أطفالي منذ الولادة، فلا يضطروا لتعلم لغة أجنبية. يا إلهي، أنا بارعٌ جدًا"، كتب أحدهم بنبرة ساخرة.