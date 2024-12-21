أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024.. دولة عربية تتصدر القائمة

كتب- أحمد الضبع:

كشفت التصنيفات السنوية لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024، تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة للعام الرابع على التوالي، ليظل جواز سفرها الأوسع قدرة على الوصول إلى أكبر عدد من الدول دون تأشيرات.

الإمارات تتصدر عالميًا

وفقا للتصنيف، يُعتبر جواز السفر الإماراتي الأقوى عالميًا، ويتمتع حاملوه بميزة السفر إلى 133 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، بالإضافة إلى 47 دولة يمكن زيارتها بتأشيرة عند الوصول، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

هيمنة أوروبية في المراتب التالية

أما على صعيد الدول الأخرى، فقد سيطرت الدول الأوروبية على المراتب العشرين الأولى، وتصدرت إسبانيا المركز الثاني، متفوقة على ألمانيا التي تراجعت إلى المركز الخامس، فيما قفزت فنلندا إلى المركز الثالث، متفوقة على فرنسا التي احتفظت بالمركز الرابع، بينما باقي الدول في المراكز العشرة الأولى كانت من أوروبا، بما في ذلك بلجيكا (6) وإيطاليا (7)، لتظل جوازات سفر هذه الدول من بين الأقوى عالميًا.

تراجع بطيء للمملكة المتحدة والولايات المتحدة

وتراجعت المملكة المتحدة في التصنيف، إذ احتلت المركز 32 بعد أن كانت في المركز 22 في العام الماضي، ويمكن لحاملي جوازات السفر البريطانية زيارة 125 دولة دون تأشيرة و49 دولة بتأشيرة عند الوصول.

أما جواز السفر الأمريكي، فقد شهد أيضًا تراجعًا ملحوظًا، وهبط إلى المركز 38 مقارنة بالمركز 27 في العام الماضي، بينما المواطنون الأمريكيون يستطيعون زيارة 123 دولة دون تأشيرة و50 دولة بتأشيرة عند الوصول.

في حين أن جواز السفر الأمريكي يظل أقوى من جواز السفر الصيني الذي جاء في المركز 110.

تأثير العوامل الجيوسياسية على التصنيف

أوضحت شركة "أرتون كابيتال"، التي أعدت التصنيف، أن جواز السفر الأمريكي قد يتأثر مستقبلاً بالتغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

بينما أشار التقرير إلى أن دول أوروبا لا تزال تتصدر التصنيف بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية قوية، في حين تتأثر بعض الدول بسبب الأزمات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية.

مؤشر قوة جوازات السفر العالمية 2024

1. الإمارات العربية المتحدة (الأقوى)

2. اسبانيا

3. فنلندا

4. فرنسا

5. ألمانيا

6. بلجيكا

7. ايطاليا

8. الدنمارك

9. هولندا

10. لوكسمبورج

11. النمسا

12. البرتغال

13. النرويج

14. سويسرا

15. اليونان

16. أيرلندا

17. السويد

18. بولندا

19. المجر

20. جمهورية التشيك

21. كوريا الجنوبية

22. استونيا

23. كرواتيا

24. سلوفاكيا

25. اليابان

26. سلوفينيا

27. لاتفيا

28. نيوزيلندا

29. ليختنشتاين

30. سنغافورة

31. مالطا

32. المملكة المتحدة

33. كندا

34. ليتوانيا

35. رومانيا

36. بلغاريا

37. أستراليا

38. الولايات المتحدة الأمريكية

39. أيسلندا

40. قبرص

41. ماليزيا

42. موناكو

43. البرازيل

44. الأرجنتين

45. تشيلي

46. ​​أندورا

47. سان مارينو

48. هونج كونج

49. بروناي

50. إسرائيل

51. بربادوس

52. المكسيك

53. جزر البهاما

54. أوروغواي

55. مدينة الفاتيكان

56. أوكرانيا

57. بيرو

58. سانت كيتس ونيفيس

59. سيشل

60. سانت فنسنت وجزر غرينادين

61. كوستاريكا

62. باراغواي

63. أنتيغوا وبربودا

64. ترينيداد وتوباغو

65. ماكاو

66. بنما

67. موريشيوس

68. سانت لوسيا

69. كولومبيا

70. غرينادا

71. صربيا

72. جزر سليمان

73. جورجيا

74. دومينيكا

75. السلفادور

76. مقدونيا الشمالية

77. غواتيمالا

78. تايوان

79. هندوراس

80. الجبل الأسود

81. ساموا

82. توفالو

83. تونغا

84. الاتحاد الروسي

85. كيريباتي

86. تركيا

87. فنزويلا

88. جزر مارشال

89. البوسنة والهرسك

90. مولدوفا

91. نيكاراجوا

92. ألبانيا

93. بالاو

94. ميكرونيزيا

95. قطر

96. الكويت

97. جنوب افريقيا

98. الإكوادور

99. تيمور الشرقية

100. المملكة العربية السعودية

101. البحرين

102. بليز

103. جزر المالديف

104. جامايكا

105. عُمان

106. فيجي

107. فانواتو

108. تايلاند

109. غيانا

110. كازاخستان

111. الصين

112. بيلاروسيا

113. كوسوفو

114. إندونيسيا

115. ناورو

116. سورينام

117. بوليفيا

118. أذربيجان

119. بوتسوانا

120. بابوا غينيا الجديدة

121. جمهورية الدومينيكان

122. المغرب

123. أرمينيا

124. ليسوتو

125. إيسواتيني

126. ناميبيا

127. ملاوي

128. منغوليا

129. تونس

130. الفلبين

131. كينيا

132. كوبا

133. أوزبكستان

134. قرغيزستان

135. تنزانيا

136. زامبيا

137. الرأس الأخضر

138. غانا

139. غامبيا

140. أوغندا

141. رواندا

142. الهند

143. ساو تومي وبرينسيبي

144. طاجيكستان

145. زيمبابوي

146. بنين

147. كمبوديا

148. مدغشقر

149. الجابون

150. فيتنام

151. الجزائر

152. سيراليون

153. السنغال

154. بوركينا فاسو

155. توغو

156. موزمبيق

157. غينيا الاستوائية

158. مصر

159. بوتان

160. تركمانستان

161. كوت ديفوار

162. موريتانيا

163. النيجر

164. الأردن

165. غينيا

166. أنجولا

167. جزر القمر

168. مالي

169. لاوس

170. هايتي

171. جيبوتي

172. غينيا بيساو

173. تشاد

174. جمهورية أفريقيا الوسطى

175. الكاميرون

176. لبنان

177. ميانمار

178. ليبيريا

179. سريلانكا

180. بوروندي

181. إيران

182. الكونغو

183. أثيوبيا

184. نيجيريا

185. جمهورية الكونغو الديمقراطية

186. نيبال

187. جنوب السودان

188. إريتريا

189. السودان

190. كوريا الشمالية

191. ليبيا

192. الأراضي الفلسطينية

193. بنجلاديش

194. اليمن

195. باكستان

196. الصومال

197. العراق

198. أفغانستان

199. سوريا

كيف يعمل التصنيف؟

تعتمد تصنيفات جوازات السفر على القدرة على السفر دون تأشيرة إلى أكبر عدد من الدول، وفي حالة تساوي الدول في النقاط، يتم ترتيبها وفقًا لمؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي يعكس مستويات المعيشة وجودة الحياة في تلك الدول.

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