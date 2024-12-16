11 صورة لأغرب أشجار كريسماس في العالم.. بعضها مصنوع من الذهب

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كتبت- شيماء مرسي

شجرة الكريسماس هي أحد أبرز رموز الاحتفال بعيد الميلاد حول العالم، حيث تتزين بألوان زاهية وأضواء براقة وأشكال مختلفة تعبر عن الفرح والبهجة بهذه المناسبة.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصرواي" في هذا التقرير أغرب أشجار الكريسماس في العالم، بحسب ما ذكر موقع "thursd".

شجرة الكريسماس المقلوبة في المملكة المتحدة

في عام 2016 صممت الفنانة التشكيلية شيرازه هوشياري شجرة الكريسماس المقلوبة لمتحف "تيت بريطانيا" في لندن، والتي تم تعليقها من سقف مبنى ميلبانك.

واستخدمت هوشياري الذهب أثناء تصنيعها.

شجرة مدينة طوكيو في اليابان

تم تصميم هذه الشجرة بواسطة استوديو التصميم الياباني "نيندو| وتم تركيبها عام 2023 في مركز التسوق في طوكيو ميدتاون وتتميز بفتحات على شكل نجمة.

ويبلغ ارتفاعها 7.5 مترا ولها سطح يتكون من ألواح معدنية مسطحة وخلفها يوجد 416 مروحة مبرمجة لتحريك الفتحات لأسفل حول الشجرة.

الشجرة المتجمدة في المملكة المتحدة

في عام 2016 قام الفنان البريطاني أليكس تشينيك بتجميد شجرة عيد الميلاد في مكعب ثلجي عملاق في كينجز كروس في لندن، ويبلغ ارتفاعها 5 أمتار.

شجرة فندق ساندرسون في المملكة المتحدة

صمم ينكا إيلوري المهندس البريطاني شجرة الكريسماس لفندق ساندرسون في لندن، وتم إضاءتها داخل الهيكل الخشبي.

وكان الهدف من شكلها الهندسي هو وضع الكثير من الهدايا بداخلها.

شجرة الزجاج في المملكة المتحدة

استوحيت شجرة الزجاج التي عُرضت داخل برج شارد في عام 2017، من ناطحة السحاب المكونة من ثلاثة طوابق.

وتم إنشاء الشجرة بالتعاون مع علامة Nude التجارية للأواني الزجاجية، وكانت مكونة من 245 مصباحا فرديا معلقا من الزجاج المنفوخ يدويا.

وبعد انتهاء الكريسماس، تم تفكيك شجرة الزجاج وبيعها كمنتجات إضاءة فردية.

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