"الحركة بركة".. المشي يحميك من الإصابة بهذا المرض

كتبت- شيماء مرسي:

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في أستراليا، أن المشي قد يسهم في تقليل آلام أسفل الظهر.

وشملت الدراسة 701 شخص بالغ لديهم تاريخ من آلام أسفل الظهر، ما يعني أن الألم لم ينتج عن مرض أو حادث واضح، وفقًا لما ذكره موقعي "Mayoclinic" و"Verywellhealth".

لماذا يساعد المشي على تخفيف آلام أسفل الظهر؟

يمكن أن تساعد التمارين مثل اليوغا والمشي في تقوية عضلات الجذع والظهر، ما يؤدي إلى تخفيف آلام الظهر.

والمشي هو تمرين يعزز تدفق الدم ويقلل من تصلب الظهر، وعلى عكس الأنشطة الأخرى، لا يتطلب التواء العمود الفقري، وهو ما قد يزيد من آلام الظهر لدى بعض الأشخاص، لذا يُفضل المشي 3-4 مرات في الأسبوع لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق.

المشي قد يقلل الألم ويحسن الحالة المزاجية

يساهم المشي والتمارين الهوائية الأخرى في تحفيز إطلاق الإندورفين، وهي إشارات كيميائية في الدماغ تساهم بشكل طبيعي في تخفيف الألم وتحسين الحالة المزاجية.

كما أظهرت الدراسات أن التفاعل الاجتماعي وقضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يساهم في تقليل الألم، لذا فإن المشي في الهواء الطلق مع الآخرين قد يكون مفيدًا أيضًا.

فوائد أخرى لـ المشي:

الحفاظ على وزن صحي.

التخلص من دهون الجسم.

الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان وداء السكري من النوع 2.

تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية.

تقوية العظام والعضلات.

تحسين قدرة العضلات على التحمل.

زيادة مستويات الطاقة.

تحسين الحالة المزاجية والإدراكية.

تقوية المناعة.

الحد من الإجهاد والتوتر.

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