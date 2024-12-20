ماذا يحدث لكليتيك وكبدك عند تناول كوب زنجبيل بالليمون؟.. مفعوله سحري

كتبت- شيماء مرسي

مشروب الزنجبيل بالليمون غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتعزيز الهضم وتحسين الصحة.

ما تأثير تناول الزنجبيل بالليمون على الكلى؟

ويؤثر الزنجبيل بالليمون على الكلى والكبد بطريقة مدهشة، وهو ما نكشفه في السطور التالية، وفقًا لموقع "webmd".

يسهم شرب شاي الزنجبيل والليمون في تقليل تلف الكلى والحفاظ عليها، وذلك بفضل احتوائه على الزنك.

ويشتهر الزنجبيل بقدرته على دعم الجهاز الهضمي والكبد، إذ يمكن أن يسهم في تخفيف الغثيان وعسر الهضم والانتفاخ.

كما أن الليمون يحفز إنتاج الصفراء، ما يساعد الكبد على تكسير الدهون بشكل أكثر كفاءة.

فوائد أخرى لشرب الزنجبيل بالليمون:

- تقوية المناعة.

- فتح الشعب الهوائية.

- تهدئة التهاب الحلق.

- ترطيب الجسم.

- فقدان الوزن.

- تقليل الالتهاب.

- تعزيز صحة الجلد.

- تحسين الدورة الدموية.

إزالة السموم من الجسم.

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