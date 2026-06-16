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ماذا يوجد داخل مركز أوباما الرئاسي الأكبر والأغلى في أمريكا؟ (صور)

كتب : أحمد الضبع

02:00 م 16/06/2026
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    أحد أبرز الأعمال الفنية
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    يستمتع الزوار على السلم المتحرك بمشاهدة النافذة
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    الإطلالات المميزة بالمتحف
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    مركز أوباما الرئاسي

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بعد أكثر من عقد كامل من التخطيط والإنشاء، يستعد باراك أوباما لافتتاح مركزه الرئاسي الجديد في مدينة شيكاغو يوم 19 يونيو الجاري، بالتزامن مع احتفالات "جونتينث"، في مشروع ضخم بلغت تكلفته نحو 850 مليون دولار، ليصبح بذلك أغلى مركز رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة.

وكشفت شبكة CNN في جولة مبكرة داخل المشروع، أن المركز لا يقتصر على مكتبة رئاسية تقليدية، بل يمثل مدينة ثقافية متكاملة تمتد على مساحة 19.3 فدان، تضم متحفا ومكتبة عامة وملاعب وحدائق ومساحات للفعاليات المجتمعية.

تصميم ضخم لمركز أوباما الرئاسي يثير الجدل

المركز الذي صممه المعماريان تود ويليامز وبيلي تسيين، تحول إلى واحد من أكثر المباني إثارة للجدل في أمريكا، إذ أطلق عليه البعض لقب "نجمة الموت" تشبيها بسلسلة أفلام حرب النجوم، فيما وصفه آخرون باسم "الأوباماليسك" بسبب شكله الحجري الضخم.
وأوضح المصممون أن فكرة المبنى مستوحاة من "أربع أياد متشابكة"، في إشارة إلى العمل الجماعي وصناعة المستقبل بصورة مشتركة.

متحف يوثق حقبة أوباما

ويضم المتحف مقتنيات وصورا ووثائق تؤرخ لفترة حكم أوباما، إلى جانب معروضات خاصة بالسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، من بينها أشهر إطلالاتها الرسمية.

كما يحتوي المركز على نسخة كاملة من المكتب البيضاوي يمكن للزوار دخولها والجلوس خلف المكتب الرئاسي، في تجربة تحاكي أجواء البيت الأبيض خلال فترة إدارة أوباما.

ومن أبرز الأعمال الفنية داخل المشروع، عمل ضخم للفنان إدريس خان يحمل اسم "سماء الأمل"، إضافة إلى أعمال لفنانين بارزين مثل مارك برادفورد ونيك كيف وثياستر جيتس.

مشروع ثقافي يتجاوز فكرة المكتبة الرئاسية

ويمثل المركز تحولا غير مسبوق في مفهوم المكتبات الرئاسية الأمريكية، إذ سيدار بشكل خاص عبر مؤسسة أوباما، بدلا من إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي، بينما سيتم لأول مرة تحويل أرشيف رئاسي كامل إلى صيغة رقمية، ويشمل نحو 30 مليون صفحة من الوثائق.

ويضم المشروع أيضا ملعب كرة سلة بمواصفات دوري الـNBA، وحدائق للخضروات والفواكه، ومساحات خضراء ومرافق مجتمعية مفتوحة للسكان.

انتقادات لمركز أوباما الرئاسي بسبب التكلفة

ورغم حالة الإبهار التي صاحبت المشروع، فإنه واجه انتقادات واسعة بسبب تكلفته الضخمة، إضافة إلى مخاوف تتعلق بتأثيره على سكان جنوب شيكاغو وارتفاع أسعار العقارات في المنطقة.

كما أثار اختيار موقعه داخل حديقة جاكسون التاريخية معارك قضائية واحتجاجات بيئية، خاصة بعد إزالة مئات الأشجار خلال أعمال البناء.

وأكدت مؤسسة أوباما أنها عقدت آلاف الاجتماعات المجتمعية لضمان اندماج المشروع مع البيئة المحيطة، ومنح السكان المحليين شعورا بالمشاركة والملكية.

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