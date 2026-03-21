يؤدي النظام الغذائي دورا أساسيا في الحفاظ على ضغط دم صحي، وتعد بعض الأطعمة الطبيعية خيارا جيدا لدعم صحة القلب، ومن بينها المشروم، لما يوفره من فوائد صحية متعددة، خاصة دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم.

كيف يساعد المشروم على خفض ضغط الدم؟

وفقا لموقع "verywellhealth"، البوتاسيوم الموجود في الفطر يؤدي دورا مهما في تقليل مستويات الصوديوم في الجسم، وهو ما يسهم في تحسين التحكم في ضغط الدم، ويساعد على موازنة تأثير الصوديوم، ما يدعم صحة الأوعية الدموية.

لماذا يعد المشروم غذاء غنيا بالعناصر المفيدة؟

يحتوي المشروم على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، فهو غني بمضادات الأكسدة مثل الإرجوثيونين والجلوتاثيون، والتي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وعلامات الشيخوخة.

كما أنه غني بعناصر أخرى مثل السيلينيوم، والبوليفينولات، والفلافونويدات، وفيتاميني C وE، والكاروتينات، وهي مركبات تعمل على تحييد الجذور الحرة وتعزيز الصحة العامة.

كيف يدعم المشروم وظائف الجسم المختلفة؟

يسهم السيلينيوم في إنتاج مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، بينما يساعد فيتامين B6 في تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم الجهاز العصبي، كما تؤدي فيتامينات مثل الريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثينيك دورا في تحسين عملية التمثيل الغذائي، في حين يدعم الزنك جهاز المناعة.

ولا يقتصر دور البوتاسيوم على خفض ضغط الدم فقط، بل يساعد أيضا على انقباض العضلات والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

ما الأطعمة الأخرى التي تساعد على خفض ضغط الدم؟

بالإضافة إلى المشروم، توجد مجموعة من الأطعمة التي يُنصح بتناولها لتحسين ضغط الدم، منها:

الفواكه والخضراوات.

الحبوب الكاملة.

الأسماك.

منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.

الدواجن والبقوليات.

الزيوت النباتية.

المكسرات والبذور.

ما الأطعمة التي ترفع ضغط الدم؟

منتجات الألبان كاملة الدسم.

اللحوم الدهنية.

المشروبات السكرية.

الأطعمة الغنية بالصوديوم.

الحلويات.

كيف يؤثر نمط الحياة على ضغط الدم؟

لا يعتمد التحكم في ضغط الدم على الغذاء فقط، بل يتأثر أيضا بعادات الحياة اليومية، ممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، والحصول على نوم كافٍ، وإدارة التوتر، جميعها عوامل أساسية للحفاظ على ضغط دم صحي.

