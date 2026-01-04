وداعا للدايت.. 4 نصائح تحسن صحتك دون ميزان

مع بداية كل عام، تنتشر الحميات الغذائية السريعة، لكن الأبحاث تؤكد أن معظم الناس لا يحافظون على الوزن الذي يفقدونه، التركيز على الوزن وحده قد يُغفل عادات صحية أكثر فائدة واستدامة، حتى لو لم تؤدِّ مباشرة إلى خسارة الوزن.

فيما يلي أربعة قرارات مدعومة علمياً لتحسين الصحة العامة، دون أن يكون الهدف الأساسي منها إنقاص الوزن:

1. الإكثار من الأطعمة النباتية

لا يعني ذلك التوقف عن تناول اللحوم، بل زيادة كمية وتنوع الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.

تشير الدراسات إلى أن الإكثار من الأطعمة النباتية يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، حتى لدى من يتناولون اللحوم، بحسب ستادي فايندز.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

الرياضة ليست وسيلة سحرية لإنقاص الوزن، لكنها من أفضل ما يمكن فعله للصحة.

فهي تحسّن صحة القلب، وتنظّم سكر الدم، وتخفض الدهون الضارة، وتحسّن النوم والمزاج، حتى لو لم يتغير الوزن.

وأفضل تمرين هو الذي تستمتع به وتستطيع الاستمرار عليه.

3. تقليل التوتر

التوتر المزمن يؤثر سلباً على المناعة، وضغط الدم، والنوم، والعادات الغذائية.

غالباً ما يدفع الإجهاد إلى تناول أطعمة غنية بالسكر والدهون، مع تقليل الخضروات والفواكه.

محاولة إدارة التوتر، ولو بخطوات بسيطة، لها تأثير كبير على الصحة.

4. تحسين النوم

النوم الجيد ضروري للصحة الجسدية والنفسية.

قلة النوم ترتبط بأمراض القلب والاكتئاب، وتزيد الشهية والرغبة في الأطعمة غير الصحية.

ينصح بالنوم نحو 7 ساعات ليلاً، مع وضع خطة واقعية لتحسين جودة النوم.