قد تعتقد أن بعض تصرفاتك اليومية عادية أو لا تؤثر فيك، لكن الحقيقة أنها تُسرق جزءًا كبيرًا من طاقتك دون أن تلاحظها.

والوعي بهذه العادات هو الخطوة الأولى نحو حياة أكثر نشاطًا وتركيزًا، وفق "Psychology Today".

التشتّت المستمر بين المهام

يبدو التنقل بين عدة تطبيقات أو مهام في آن واحد فكرة منتجة، لكن في الواقع كل تبديل بين الأنشطة يُضعف تركيزك ويُستهلك طاقتك الذهنية دون إنجاز حقيقي.

اتخاذ قرارات صغيرة متكررة طوال اليوم

كل قرار صغير، مثل اختيار الملابس أو ما ستتناوله، يستنزف جزءًا من مواردك العقلية.

تراكم هذه القرارات البسيطة يُعرف بـ إرهاق اتخاذ القرار ويتركك متعبًا حتى قبل بدء يومك الحقيقي.

الاعتماد المفرط على المنبّهات والسكر

القهوة والمشروبات المحلاة تعطيك دفعة نشاط سريعة، لكن سرعان ما يتلوها هبوط في مستويات الطاقة تسبب لك الإرهاق، كما أن الإفراط في السكريات يدفع الجسم إلى تذبذب مستويات السكر بلا داعٍ.

نمط نوم غير منتظم أو غير كافٍ

النومِ في أوقات غير ثابتة أو قَلة ساعات النوم تؤثر مباشرة في إيقاع الجسم الحيوي، مما يجعلك تشعر بالخمول والتعب طوال اليوم، حتى لو قضيت ساعات طويلة في السرير.

الجلوس الطويل وقلة الحركة

العمل لساعات طويلة دون الوقوف أو التحرك يبطئ الدورة الدموية في جسمك، ما يقلّل وصول الأكسجين إلى الدماغ والعضلات، ويمنحك إحساسًا بالكسل والإرهاق رغم قلة الجهد المبذول.