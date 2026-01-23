إذا ظهرت هذه العلامات على اللحمة- توقف عن تناولها فورا

كتبت- أسماء مرسي:

تناول لحم فاسد يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة مثل التسمم الغذائي وأمراض الجهاز الهضمي.

في هذا السياق، الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أوضح أن اللحمة من الأطعمة شديدة الحساسية، وأي فساد فيها يؤدي إلى تسمم غذائي خطير، لذلك، يجب الانتباه جيدا قبل الطهي أو الأكل، والتأكد من سلامة اللحمة.

وتابع في تصريح لـ"مصراوي" أبرز العلامات التي تشير إلى فساد اللحمة:

تغير اللون

اللحوم الطازجة تتميز بلون محدد، اللحمة البقري تكون أحمر فاتح أو غامق، بينما الدواجن لونها وردي، أما إذا لاحظت تغير اللون إلى رمادي أو أخضر، أو وجود بقع سوداء أو خضراء، هذا دليل واضح على فساد اللحمة ويمنع تناولها.

رائحة كريهة أو غريبة

إذا لاحظت رائحة غريبة، حامضة، أو تشبه رائحة البيض الفاسد، عليك التخلص فورا من اللحومحتى إذا كانت مظهرها طبيعية.

ملمس لزج أو مخاطي

يجب أن يكون اللحم الجيد متماسكا وغير لزج، أما إذا شعرت أنه لزج أو مغطى بطبقة مخاطية، هذا علامة على نمو البكتيريا ويجعله غير صالح للأكل.

وجود العفن

ظهور أي نوع من العفن على اللحمة، سواء على السطح أو بين الأنسجة، سواء كان أبيض، أخضر أو أزرق، يدل على أنها فاسدة ولا تُصلح للاستهلاك.

انتفاخ العبوة أو تسريب السوائل

إذا كانت اللحمة مغلفة، يجب الانتباه إلى أي انتفاخ في العبوة أو وجود سوائل غير طبيعية، إذ تشير هذه العلامات إلى نشاط بكتيري قوي، ما يجعل اللحم غير صالح للاستهلاك.

المذاق الغريب بعد التسوية

حتى بعد الطهي، إذا لاحظت أن اللحمة طعمها مُر، حامض، أو مختلف عن الطبيعي، توقف فورا عن تناولها، تكون فاسدة وتشكل خطرا على الصحة.