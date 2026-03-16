إسرائيل: وساطات جارية مع لبنان لكننا سنواصل إضعاف حزب الله

كتب : مصراوي

06:43 م 16/03/2026

داني دانون

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن عدداً محدوداً من الأطراف الدولية يسعى إلى التوسط لاستضافة محادثات بين إسرائيل ولبنان، في ظل التصعيد المستمر على الحدود بين الجانبين.
وأوضح دانون، في تصريحات للصحفيين، أن إسرائيل مصممة على إضعاف قدرات حزب الله قبل الدخول في أي مفاوضات محتملة مع لبنان.
وأضاف أن رسالة بلاده إلى الحكومة اللبنانية "واضحة"، داعياً بيروت إلى التدخل لكبح نشاط حزب الله.
وأشار إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بحسب قوله، الإجراءات اللازمة لتفكيك الحزب.
وختم دانون بالقول إن على لبنان التحرك سريعاً للحد من نشاط حزب الله، محذراً من أن إسرائيل قد تقوم بذلك بنفسها إذا لم يتم اتخاذ خطوات من الجانب اللبناني.

داني دانون إسرائيل لبنان حزب الله

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
