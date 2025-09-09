قبل بداية الدراسة.. أطعمة تعزز تركيز الطفل

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع اقتراب بدء العام الدراسي، يبحث الأهالي عن وسائل بسيطة وفعّالة تساعد أطفالهم على التركيز والنشاط خلال اليوم الدراسي.

وتُعَد التغذية الصحيحة واحدة من أهم هذه الوسائل.

فيما يلي يستعرض لكم موقع “مصراوي” أبرز الأطعمة التي تعزز التركيز لدى الأطفال، وفق ما جاء في موقعي Good Food وWebMD:

الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة مثل الشوفان مصدرًا ثابتًا للطاقة، إذ تمد الدماغ بجلوكوز متوازن، كما تحتوي على فيتامينات “ب” التي تدعم الجهاز العصبي وتعزز التركيز لفترات طويلة.

وجبة فطور تحتوي على الشوفان أو الخبز الكامل مع بعض الفواكه الخفيفة تُعد مثالًا رائعًا ليوم مدرسي نشيط.

البيض

البيض غني بمغذٍ يُدعى الكولين، وهو عنصر مهم جدًا للذاكرة والاستيعاب، بالإضافة إلى البروتينات والفيتامينات.

ويُنصح بتناول بيضتين يوميًا لدعم الأداء الذهني والنشاط الفكري.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون)

تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا-3، التي تدعم نمو الدماغ وتحسن الانتباه والسلوك.

إدخال وجبة من هذه الأسماك بشكل دوري في النظام الغذائي يساعد على تعزيز التركيز لدى الأطفال.

التفاح

التفاح غني بمضادات أكسدة قوية تُسمى الأنثوسيانين، التي تحمي خلايا الدماغ وتدعم الذاكرة والقدرة على الاستذكار.

يمكن إضافته للوجبات الخفيفة، أو تناوله مع الحليب والعصائر لزيادة الفائدة.

الخضروات الورقية

تحتوي هذه الخضروات على الفولات والحديد، وهما عنصران أساسيان لنمو الدماغ وتدفق الأكسجين إليه.

كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تدعم الذكاء وسرعة التفكير.

المكسرات والبذور

مثل الجوز وبذور اليقطين، فهي مصدر ممتاز للدهون الصحية، وفيتامين “هـ”، والزنك.

هذه العناصر تساعد على تحسين الذاكرة ودقة الأداء الذهني، كما تدعم توازن الطاقة دون الشعور بالخمول.

اللبن (الزبادي) ومنتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على البروتين، وفيتامينات (A وD وB)، إضافة إلى مادة الجلوتاثيون، التي تحافظ على صحة الدماغ وتقلل الضغط التأكسدي.

ويُعد لبن الزبادي قليل السكر خيارًا صحيًا ومفيدًا للفطور أو كسناك قبل المدرسة.

الماء والأطعمة الغنية بالسوائل

ترطيب الجسم أمر أساسي للحفاظ على التركيز والذاكرة.

إلى جانب شرب الماء، يُنصح بتناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، أو ماء جوز الهند، وكذلك الخضروات مثل الخيار لتعزيز النشاط الذهني دون تعب.

تقسيم الوجبات إلى حصص صغيرة وغنية بالبروتين

بدلًا من الاعتماد على وجبة كبيرة واحدة، يُفضَّل تقديم وجبات صغيرة على مدار اليوم تحتوي على بروتين وألياف، ما يساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم وتجنب الشعور بالكسل أو التعب قبل وأثناء الدوام المدرسي.