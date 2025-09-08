كتب - سيد متولي

البرتقال من أكثر الفواكه شهرة في العالم، ولا تقتصر فوائده على تقوية المناعة فقط، بل يلعب دورا مهما في دعم صحة القلب.

لكن ماذا يحدث للقلب عند تناول البرتقال؟، إليك فوائده بحسب موقع هيلث.

غني بمضادات الأكسدة

فيتامين C يعمل كمضاد أكسدة قوي، يحارب الجذور الحرة التي تضر خلايا القلب والأوعية الدموية.

مركبات الفلافونويد، مثل الهسبيريدين، تساهم في تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في خفض ضغط الدم

يحتوي البرتقال على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم من خلال معادلة تأثير الصوديوم في الجسم.

تناول البرتقال بانتظام قد يساهم في الحفاظ على ضغط دم صحي ويقلل من خطر السكتة الدماغية.

يقلل الكوليسترول الضار

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البرتقال، وخاصة البكتين، تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار من الأمعاء، ما يساعد في تقليل مستوياته في الدم.

يدعم صحة الشرايين

المركبات النباتية الموجودة في البرتقال تساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين.

منخفض السعرات وخال من الدهون

البرتقال فاكهة مثالية كوجبة خفيفة صحية للقلب، خاصة في الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى خفض الوزن وتقليل الدهون المشبعة.