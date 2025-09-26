7 توابل فوائدها مذهلة يجب ألا يخلو منها طعامك يومياً

التوابل ليست مجرد مكونات تضيف نكهة مميزة للطعام، بل هي كنز صحي طبيعي يحتوي على عناصر غذائية ومركبات فعالة تحافظ على صحة الجسم وتقيه من الأمراض.

إليك 7 توابل ينصح الأطباء وخبراء التغذية بوجودها دائمًا في وجباتك اليومية، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، timesofindia.

1- لكركم

يحتوي على مادة "الكركمين" المضادة للالتهابات، يقوي المناعة ويساعد في الوقاية من السرطان.

2- القرفة

تنظم مستويات السكر في الدم، تقلل من الكوليسترول وتحسن صحة القلب.

3- الزنجبيل

يخفف الغثيان ويحسن الهضم، يعزز حرق الدهون ويقوي المناعة.

4- الثوم

مضاد حيوي طبيعي يقي من العدوى، يخفض ضغط الدم ويحمي القلب والأوعية الدموية.

5- الفلفل الأسود

يحسن امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، يساعد على الهضم ويقلل الانتفاخ.

6- الكمون

غني بالحديد ويدعم صحة الجهاز الهضمي، يخفف من التقلصات ويعزز فقدان الوزن.

7- القرنفل

يحتوي على مضادات أكسدة قوية، يخفف آلام الأسنان ويدعم صحة الكبد.