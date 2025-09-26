إعلان

7 توابل فوائدها مذهلة يجب ألا يخلو منها طعامك يومياً

كتب : مصراوي

06:00 ص 26/09/2025

التوابل ليست مجرد مكونات تضيف نكهة مميزة للطعام، بل هي كنز صحي طبيعي يحتوي على عناصر غذائية ومركبات فعالة تحافظ على صحة الجسم وتقيه من الأمراض.

إليك 7 توابل ينصح الأطباء وخبراء التغذية بوجودها دائمًا في وجباتك اليومية، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، timesofindia.

1- لكركم

يحتوي على مادة "الكركمين" المضادة للالتهابات، يقوي المناعة ويساعد في الوقاية من السرطان.

2- القرفة

تنظم مستويات السكر في الدم، تقلل من الكوليسترول وتحسن صحة القلب.

3- الزنجبيل

يخفف الغثيان ويحسن الهضم، يعزز حرق الدهون ويقوي المناعة.

4- الثوم

مضاد حيوي طبيعي يقي من العدوى، يخفض ضغط الدم ويحمي القلب والأوعية الدموية.

5- الفلفل الأسود

يحسن امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، يساعد على الهضم ويقلل الانتفاخ.

6- الكمون

غني بالحديد ويدعم صحة الجهاز الهضمي، يخفف من التقلصات ويعزز فقدان الوزن.

7- القرنفل

يحتوي على مضادات أكسدة قوية، يخفف آلام الأسنان ويدعم صحة الكبد.

