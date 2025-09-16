دراسة: الخضراوات الورقية قد تحارب الأورام السرطانية

كتب - سيد متولي

كشفت دراسة أن مادة غذائية شائعة موجودة في الخضراوات الورقية والذرة قد تكون لها فوائد تتجاوز حماية البصر، حيث تقوم بإبطاء نمو الأورام السرطانية.

وكشفت تجارب الدراسة أن زياكسانثين، وهو عنصر غذائي مستخلص من النباتات، عزز قدرة الخلايا التائية على قتل السرطان، بحسب هيلث داي.

أبطأ تناول الزياكسانثين عن طريق الفم نمو الورم في تجارب على الفئران، وعند استخدامه مع العلاج المناعي، زاد فاعلية العلاج.

وقال الدكتور جينج تشين، الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ الطب بجامعة شيكاغو: "لقد فوجئنا باكتشاف أن الزياكسانثين، المعروف بدوره في صحة العين، له وظيفة جديدة كلياً في تعزيز المناعة المضادة للأورام".

وأضاف "تظهر دراستنا أن عنصراً غذائياً بسيطاً يمكن أن يكمل ويعزّز علاجات السرطان المتقدمة مثل العلاج المناعي".

وفي اختبارات معملية إضافية، حسّن الزياكسانثين قدرة الخلايا التائية البشرية على قتل الأورام.

وقال الباحثون إن إقران الزياكسانثين بالعلاج المناعي لدى الفئران أدى إلى إبطاء نمو الورم بشكل أكبر مقارنةً بالعلاج المناعي وحده.