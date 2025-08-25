الشفاه مرآة صحتك.. علامات لا تتجاهلها

يمكن أن تحمل الشفاه إشارات مهمة عن الحالة الصحية للجسم، بدءاً من نقص الفيتامينات ووصولاً إلى أمراض خطيرة مثل السرطان.

التجاعيد حول الفم

ظهور خطوط دقيقة فوق الشفة العليا يعد جزءاً طبيعياً من الشيخوخة، لكنه يتسارع بفعل التدخين والتعرض المفرط للشمس، هذه التجاعيد لا تشكل خطورة، لكنها قد تؤثر على المظهر وتستدعي استشارة طبيب الجلدية لمن يبحث عن علاج تجميلي.

جفاف وبقع خشنة

عندما تتحول الشفاه إلى سطح متقشر لا يستجيب للمرطبات، قد يشير ذلك إلى ضرر من أشعة الشمس، فيما يحذر الأطباء من "التهاب الشفاه السفعي" الذي يعد مؤشراً مبكراً على تغيرات ما قبل السرطان، خاصة إذا استمرت الحالة أكثر من أسبوعين.

تشققات متكررة

الجفاف شائع في الشتاء، لكن استمرار التشقق قد يرتبط بنقص السوائل أو تأثير الطقس القاسي، شرب لترين من الماء يومياً واستخدام مرطب يحتوي على واقٍ شمسي يعدان الحل الأمثل للوقاية

بثور وتقرحات

ظهور بثور مؤلمة على الشفاه غالباً ما يكون بسبب فيروس الهربس البسيط، هذه العدوى معدية وتستمر عادة عشرة أيام قبل أن تلتئم، فيما قد تشير بعض القرح الأخرى إلى أمراض مثل الزهري أو عدوى فيروس الورم الحليمي.

شقوق عند الأطراف

تشقق الجوانب يعرف باسم "التهاب الشفاه الزاوي"، وغالباً ما يحدث بسبب فطريات أو نقص فيتامين B2. العلاج يعتمد على الترطيب واستخدام مستحضرات مضادة للفطريات عند الحاجة.

تغير اللون

الشفاه الشاحبة قد تدل على فقر دم ناتج عن نقص الحديد، بينما الزرقة قد تعكس انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، وتستوجب هذه التغيرات المستمرة فحصاً طبياً عاجلاً.

بقع داكنة وتورم

التصبغات قد تكون نتيجة طبيعية للشمس أو الأدوية، لكن تغير شكلها أو ظهورها المفاجئ قد يخفي سرطان جلد، أما التورم المفاجئ، فيرتبط غالباً بالحساسية، وقد يصبح خطراً إذا ترافق مع صعوبة في التنفس.

الوقاية ضرورية

ينصح الأطباء باستخدام مرطب شفاه بمعامل حماية SPF 30 يومياً، مع شرب كميات كافية من الماء وتجنب التدخين، فالعناية بالشفاه ليست فقط للحفاظ على مظهر صحي وجميل، بل قد تكون وسيلة لاكتشاف الأمراض مبكراً ومعالجتها قبل تفاقمها.