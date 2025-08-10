كيف يؤثر تناول الطعام على حالتك المزاجية؟

قد يشعر بعض الأشخاص بتقلبات عاطفية، مثل القلق أو الانفعال، بعد تناول وجبات معينة.

ويعتقد أن هذه التقلبات قد تكون مرتبطة بالإرهاق والتوتر، وقد يسهم فيها بشكل غير مباشر ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم، والذي يتأثر بنوعية الطعام المتناول.

وكشفت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا خبيرة التغذية الروسية، أن أحد الأسباب المحتملة للتغيرات المزاجية بعد تناول الطعام قد يكون نقصًا في العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين B6 والمغنيسيوم

وتوضح كيف تشارك هذه العناصر تحديدًا في عملية التمثيل الغذائي وتنظيم النشاط العصبي.

وأشارت إلى أن فيتامين B6 قد يساعد على تحويل التربتوفان إلى سيروتونين، أما المغنيسيوم يسهم في تنظيم عمل الجهاز العصبي وتقليل استثارة الخلايا العصبية.

كما يمكن أن يظهر نقص هذه المواد في شكل تقلصات عضلية، وأرق، وأعراض أخرى، وفقا لـ صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتقول: "بعد تناول الطعام، ينشط الجسم عمليات الأيض، وإذا استُنفدت احتياطيات فيتامين B6 والمغنيسيوم، يصبح نقصهما ملحوظًا على الفور. فعلى سبيل المثال، يعتبر فيتامين B6 ضروريًا لتحويل التربتوفان (حمض أميني يحسن المزاج) إلى سيروتونين. ولكن في حال عدم وجود كمية كافية من هذا الفيتامين، يتعطل تخليق 'هرمون السعادة'، ما قد يسبب عدم استقرار عاطفي، مثل حزن لا مبرر له، وسرعة انفعال، ولامبالاة."

وتشير الطبيبة إلى أنه بالإضافة إلى نقص العناصر الغذائية، قد يتأثر المزاج أيضا بالتغيرات المفاجئة في مستوى السكر في الدم، وعدم تحمل بعض الأطعمة، واختلال توازن البكتيريا المعوية. ولتعويض نقص فيتامين B6، يُنصح بتناول كبد البقر، والأسماك، والموز، والمكسرات، بينما يوجد المغنيسيوم في البذور، والمكسرات، والشوكولاتة الداكنة. ويُسهم تعويض نقص الفيتامينات والمعادن في تحسين المزاج والحالة الصحية بشكل عام.

وينبغي الجمع بين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ومصادر فيتامين D والكالسيوم لتحقيق أفضل تأثير صحي. كما قد يشير عدم الاستقرار العاطفي بعد تناول الطعام إلى مشكلات صحية أكثر خطورة، لذا في حال استمرار الأعراض وعدم حدوث تحسن، يُنصح بمراجعة الطبيب.