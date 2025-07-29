لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ويليام باترسون أن الليمون يعد من بين الفاكهة الأكثر صحة على مستوى العالم.

وهذا التصنيف يؤكد على القيمة الغذائية العالية والفوائد الصحية العديدة لهذه الفاكهة الحمضية.

وأوضحت الدراسة أن الليمون يحتوي على البوتاسيوم والألياف وفيتامين سي وب6، وفقا لموقعي "هيلث" و"تايمز أوف إنديا".

وأجرى الباحثون تقييما لـ 41 فاكهة، وتصدر الليمون القائمة بفضل تركيبته الفريدة من فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة والفلافونويد، وتأثيراته القلوية.

وقد تسهم هذه الفاكهة في دعم المناعة والهضم وصحة القلب.

الليمون: نجم الحمضيات

وقام الباحثون بفحص 41 نوع مختلف من الفاكهة وقياس الكثافة الغذائية ومستويات مضادات الأكسدة، والفوائد الصحية.

ماذا وجدوا؟

تصدر الليمون قائمة الفواكه الأكثر فائدة بفضل تركيبته الفريدة، فهو ليس فقط منخفض السعرات الحرارية، بل غني أيضا بـفيتامين سي ومجموعة واسعة من مركبات الفلافونويد النباتية الفعالة، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان، والعديد من المواد الكيميائية النباتية التي تعمل مجتمعة على تعزيز الصحة العامة.

ومن المعروف أن الليمون يحتوي على حمض الستريك، مما يسهم يساعد على موازنة مستويات الحموضة في الجسم ودعم صحة الأمعاء.

كما أشار الباحثون إلى أن حموضة الليمون ليست سيئة، بل إن نكهته الحامضة الغنية بفيتامين سي هي ما يعزز جهاز المناعة.

علاوة على ذلك، تساعد ألياف الليمون القابلة للذوبان على تنظيم عملية الهضم، واستقرار مستوى السكر في الدم وتغذية بكتيريا الأمعاء النافعة.

كما أن الفلافونويدات قد تساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يوفر حماية للقلب والأوعية الدموية.

ويتميز الليمون باحتوائه على نسبة أعلى من الفلافونويدات، وهي مركبات أساسية في مكافحة الالتهابات وتعزيز الصحة.

وأيضا قشور الليمون أكثر سمكا وغنية بالزيوت العطرية مثل الليمونين، التي تتميز بخصائص مضادة للميكروبات والسرطان.

اقرأ أيضا:

بسمة وهبة تُثير الجدل بسبب "كيرفيو الساحل الشمالي"- ما هو؟

"الأرواح الشريرة".. سر غريب وراء حمل العروس باقة الورد في الزفاف

"ندم وألم مكتوم".. تحليل لغة جسد حسام حبيب عن علاقته بـ شيرين

مطعم يثير الجدل بخدمة "اللعب مع الأسود" - 10 صور

بـ6.7 مليون دولار.. "إيف" ابنة ستيف جوبز تستعد لحفل زفاف أسطوري