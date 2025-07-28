لا تأكله.. أخطر نوع طعام يدمر القلب والشرايين ويسبب الجلطات

كتبت- شيماء مرسي

اللحوم المصنعة أصبحت جزء أساسي من النظام الغذائي اليومي لكثير من الأشخاص، وذلك نظرا لسهولة تحضيرها وطول فترة صلاحيتها.

وبالرغم من ذلك فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح والمواد الحافظة، مما يجعلها غير آمنة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم خطورة اللحوم المصنعة على القلب والشرايين والجلطات، وفقا لموقع "هيلث لاين".

اللحوم المصنعة والجلطات

تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، مما يسهم في ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والتهاب الأوعية الدموية والجلطات.

اللحوم المصنعة والقلب

اللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة والمتحولة، مما يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وتضيق الشرايين، مما يؤدي إلى الإصابة بالجلطة القلبية أو السكتة الدماغية.

اللحوم المصنعة والشرايين

الاستهلاك المنتظم لـ اللحوم المصنعة قد يؤدي إلى فقدان الشرايين لقدرتها على التمدد والانقباض بشكل طبيعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

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