كتبت- شيماء مرسي

حصلت المهاجمة السويدية أليس سونديرغارد على لقب أجمل لاعبة كرة قدم في العالم بعد انتقالها إلى نادي جنوى الإيطالي.

وظهرت اللاعبة الشابة بإطلالة جذابة، مما دفع عشاق كرة القدم إلى منحها لقب "أجمل لاعبة في العالم"، بدلا من السويسرية الشهيرة أليشا ليمان.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن المهاجمة السويدية أليس سونديرغارد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

-تبلغ من العمر 19 عاما.

-أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بفضل جمالها الساحر وموهبتها.

-خطفت الأنظار من نجمات كرة القدم العالميات.

-حققت أليس نجاحا باهرا على أعلى المستويات، بعدما تلقت دعوتها الأولى للانضمام إلى منتخب السويد في عمر الخامسة عشرة فقط.

-اعتبر المشجعون أن أليس تفوقت على أليشا ليمان، نجمة يوفنتوس ومنتخب سويسرا.

-لفتت أليس الأنظار إليها بعد انتقالها إلى الدوري الإيطالي.

-سرعان ما انتشرت صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بجمالها الطبيعي وأناقتها.

-لعبت أليس سابقا مع نادي فيرونا وبولونيا.

-تتميز أليس بحضور قوي داخل الملعب وإطلالاتها الجذابة والأنيقة.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر 65 ألف متابع.