5 علامات تحذيرية "خفية" تخبرك أن جسمك بحاجة إلى فيتامين د

كتبت- شيماء مرسي

فيتامين د ضروري لبناء عظام قوية وصحية، فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وتقوية المناعة وتنظيم نمو الخلايا وتقليل الالتهابات.

وبالرغم من أهميته يعاني كثيرون من نقص فيتامين د لأسباب خفية، وهو ما نكشفه لكم، وفقا لموقع "prevention".

التعرق المفرط

التعرق الزائد وخاصة في منطقة الرأس، أحد الأعراض الخفية التي قد تدل على نقص في مستوى فيتامين د في الجسم.

الاكتئاب أو القلق

أظهرت الأبحاث وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة معدلات الاكتئاب والقلق.

الآلام والأوجاع

آلام المفاصل أو العضلات إذا استمر لعدة أسابيع، فقد يدل على نقص فيتامين د كما إن نقص فيتامين د قد يؤدي إلى لين العظام، وهي حالة تصبح فيها العظام أكثر ليونة وضعف.

كسر العظام

نظرا لأن فيتامين د يؤدي دورا أساسيا في تعزيز صحة العظام وقوتها، فإن تكرار حدوث الكسور قد يشير إلى وجود نقص في هذا الفيتامين أو في عناصر غذائية أخرى مهمة للعظام.

وعند الأطفال، يرتبط نقص فيتامين د بمرض الكساح، الذي يؤدي إلى ضعف وتشوهات في العظام، أما عند البالغين، فقد يسبب نقص هذا الفيتامين هشاشة العظام، حيث تضعف العظام وتصبح لينة وهشة، مما يزيد من احتمالية تعرضها للكسر بسهولة.

التئام الجروح بشكل أبطأ من المعتاد

يؤدي فيتامين د دورا هاما في نمو خلايا الجلد وتنظيم الاستجابة الالتهابية، وهما عاملان أساسيان لعملية الشفاء السريع.

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