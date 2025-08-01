6 مشروبات ترفع مستويات السكر والكوليسترول معا

غالبًا ما نبدأ يومنا بمشروب شهي، ولكن يجهل البعض أن هناك المشروبات التي تلحق الضرر بمستويات السكر والكوليسترول عند تناولها معا، وفقًا لـ healthline.

المشروبات الغازية والسكرية

هذه المشروبات غنية جدًا بالسكريات المضافة (مثل الفركتوز)، والتي تتحول في الجسم إلى دهون ثلاثية، مما يرفع مستويات الكوليسترول الضار، كما أنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم.

مخفوق الحليب (الميلك شيك) والحلويات السائلة

خاصة تلك المصنوعة من الحليب كامل الدسم، والكريمة المخفوقة المركزة، والآيس كريم. هذه المشروبات تحتوي على كميات عالية جدًا من الدهون المشبعة والسكر، مما يساهم بشكل كبير في رفع مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والسكر في الدم.

عصائر الفاكهة (المعلبة أو الطازجة بكميات كبيرة)

على الرغم من أنها تحتوي على فيتامينات، إلا أن عصائر الفاكهة، حتى الطبيعية 100%، تحتوي على كمية عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز) التي يتم امتصاصها بسرعة في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم. كما أن الإفراط في تناول الفركتوز يمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول.

مشروبات الطاقة

تجمع بين كميات عالية من السكر والكافيين والمكونات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم وقد يزيد من مقاومة الأنسولين. بعض الدراسات تشير أيضًا إلى تأثيرها على مستويات الكوليسترول.

القهوة والشاي المضاف إليهما السكر والكريمة/الحليب كامل الدسم

بينما القهوة والشاي الأسود غير المحلى يمكن أن تكونا خيارات صحية، فإن إضافة كميات كبيرة من السكر أو الكريمة أو الحليب كامل الدسم أو المبيضات الغنية بالدهون يمكن أن يزيد من محتوى السكر والدهون المشبعة، مما يؤثر سلبًا على مستويات السكر والكوليسترول، القهوة غير المفلترة (مثل الإسبريسو والقهوة المغلية) تحتوي على مادة "الكافيستول" التي ترفع الكوليسترول، ويمكن إزالة هذه المادة بالمرشحات الورقية.

الحليب كامل الدسم

على الرغم من فوائده الغذائية، إلا أن الحليب كامل الدسم يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتفاقم مقاومة الأنسولين، وبالتالي تؤثر على مستويات السكر.

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