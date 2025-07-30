3 علامات في بطنك تدل على أن كبدك في خطر

الكبد عضو حيوي يؤدي دورًا رئيسيًا في العديد من وظائف الجسم، مثل إزالة السموم، وإنتاج البروتينات، والمساعدة في الهضم، عندما يتعرض الكبد للخطر أو التلف، قد تظهر بعض العلامات في البطن تشير إلى وجود مشكلة.

ألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن

ووفقا لما ورد في صحيفة، healthline، الكبد يقع في الجزء العلوي الأيمن من تجويف البطن، تحت الأضلاع مباشرة الشعور بألم أو انزعاج في هذه المنطقة قد يكون علامة على وجود مشكلة في الكبد.

التهاب الكبد

سواء كان التهاب الكبد الفيروسي أو التهاب الكبد الدهني (الناجم عن تراكم الدهون في الكبد). يمكن أن يسبب الالتهاب تضخم الكبد وبالتالي الشعور بالألم.

تليف الكبد

في المراحل المتقدمة، حيث يتضرر نسيج الكبد ويحل محله نسيج ندبي، قد يسبب ذلك ألمًا وانزعاجًا.

سرطان الكبد

في بعض الحالات، يمكن أن يسبب سرطان الكبد ألمًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

حصوات المرارة أو التهاب المرارة

على الرغم من أن المرارة ليست جزءًا من الكبد، إلا أنها تقع تحته مباشرة، وأي مشاكل بها يمكن أن تسبب ألمًا مشابهًا في نفس المنطقة.

انتفاخ البطن وتراكم السوائل (الاستسقاء)

تعد هذه واحدة من العلامات الأكثر وضوحًا وخطورة لمشاكل الكبد المتقدمة، خاصة تليف الكبد. عندما يفقد الكبد قدرته على أداء وظائفه بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى:

ارتفاع ضغط الدم البابي

وهو ارتفاع الضغط في الأوردة التي تحمل الدم إلى الكبد. هذا الضغط المرتفع يدفع السوائل للخروج من الأوعية الدموية وتتراكم في تجويف البطن، مما يسبب الانتفاخ الشديد.

انخفاض إنتاج بروتينات الدم (خاصة الألبومين)

الكبد مسؤول عن إنتاج البروتينات التي تساعد في الحفاظ على السوائل داخل الأوعية الدموية، عندما ينخفض إنتاج هذه البروتينات، تتسرب السوائل إلى الأنسجة والتجويف البطني.

الاستسقاء يمكن أن يتطور تدريجيًا أو بشكل مفاجئ، ويجعل البطن تبدو كبيرة ومنتفخة بشكل ملحوظ، قد يترافق مع تورم في الساقين والكاحلين أيضًا

سهولة النزيف أو الكدمات وتغيرات في لون البراز

الكبد مسؤول عن إنتاج عوامل تخثر الدم، وهي بروتينات ضرورية لوقف النزيف وتخثر الدم. عندما يتلف الكبد، تقل قدرته على إنتاج هذه العوامل، مما يؤدي إلى:

سهولة النزيف والكدمات

قد تلاحظ ظهور كدمات على الجلد بسهولة غير مبررة، أو نزيفًا من الأنف أو اللثة.

تغيرات في لون البراز

إذا كان البراز باهت اللون (يشبه لون الطين أو الصلصال) أو أبيض، فهذا قد يشير إلى أن الكبد لا ينتج ما يكفي من الصفراء (عصارة الكبد التي تساعد في الهضم وإعطاء البراز لونه الطبيعي، في بعض الحالات المتقدمة، قد يظهر دم في البراز أو قيء دموي، وذلك بسبب نزيف في الجهاز الهضمي ناتج عن دوالي المريء أوردة متضخمة في المريء بسبب ارتفاع ضغط الدم.

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