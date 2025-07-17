النظام الغذائي أم قلة التمارين.. أيهما يسبب السمنة؟

كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا وديوك في الولايات المتحدة، وجامعة لوزان في سويسرا، وجامعة كاوناس الوطنية في غانا، وجامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا، عن أيهما أكثر أهمية لفقدان الوزن والصحة العامة: النظام الغذائي أم ممارسة الرياضة؟

وتنوعت العينة بشكل مثير للإعجاب، وشملت أفراداً من جماعات الصيد وجمع الثمار، والرعاة، والمزارعين، والمجتمعات الصناعية. ويشمل ذلك أشخاصاً لديهم مجموعة واسعة من الأنظمة الغذائية ومستويات النشاط.

وجد الباحثون أن إجمالي استهلاك الطاقة يمثل حوالي 10% من زيادة حالات السمنة في البلدان الأكثر تقدماً اقتصادياً، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

الأطعمة المعالجة

وأشار الباحثون إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، مثل اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة، هي المسؤولة، مشيرين إلى أن "نسبة الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي ارتبطت ارتباطاً إيجابياً بنسبة دهون الجسم".

الرياضة عامل وقائي

وأشارت النتائج إلى أنه من غير المرجح أن تكون قلة التمارين الرياضية هي السبب في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (نسبة الوزن إلى الطول) أو دهون الجسم، لكنهم أشاروا إلى أهمية الرياضة كعامل وقائي ولتحسين الصحة بشكل عام.

تقليل السعرات

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على ضرورة التركيز على تقليل السعرات الحرارية من الأطعمة عالية المعالجة للمساعدة في معالجة أزمة السمنة.

ولاحظ الباحثون أن السمنة كانت أكثر انتشاراً في البلدان الأكثر تقدماً اقتصادياً، ولكن يبدو أن سكانها كانوا ينفقون أيضاً طاقة أكبر بشكل عام.