يدمر أمعائك.. احذر تناول هذا المشروب على الإفطار

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من فوائد عصير البرتقال إلا أن تناوله على الإفطار قد يسبب مشكلات للمعدة.

وقال أخصائي النغذية البريطاني ستيفن هيجارتي: "عصير البرتقال غني بالسكر أكثر من المشروبات الغازية، لذا فإن هذه الكمية الزائدة من السكر قد تسبب ضرر للمعدة وتهيج الأمعاء".

وأضاف: "عصير البرتقال بالرغم من كونه مصدر للسكريات الطبيعية، يمكن أن يسهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم واختلال توازن الأمعاء عند استهلاكه بكميات كبيرة"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع: "قد يمنحك دفعة من الطاقة في البداية، لكنه غالبا ما يؤدي إلى الانهيار لاحقا، مما يؤثر على الحالة المزاجية بشكل عام".

وأشار: "كما إن ارتفاع نسبة السكر في عصير البرتقال يؤدي إلى اختلال توازن الأمعاء وتعطيل الميكروبيوم الحساس".

ولفت: "قد تساعد هذه المجموعة من البكتيريا الموجودة في الأمعاء على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وإذا اختل توازنها، فقد يؤدي ذلك إلى الانتفاخ وعدم الراحة وضعف جهاز المناعة".

ويقترح ستيفن استبدال عصير البرتقال بشيء أسهل على الأمعاء، مثل كوب الماء الدافئ مع الليمون، مما يساعد على ترطيب الجسم وتنشيط عملية الهضم.

وأيضا تناول الأطعمة الكاملة مثل البيض أو العدس والفاصوليا، وهذه الخيارات جيدة للأمعاء وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من إغراء تناول الوجبات الخفيفة السكرية قبل الغداء.

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