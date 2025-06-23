عانى من علامة "خفية".. رجل يكتشف إصابته بالسرطان

كتبت- شيماء مرسي

توفي رجل بريطاني يدعى "كايل إنجرام" بعد أشهر قليلة من شكواه من آلام في المعدة، والتي اعتقد في البداية أنها ناجمة عن التوتر.

وبدأت مشكلة البالغ من العمر 40 عاما عندما بدأ يشعر بألم خفيف في بطنه والذي ازداد تدريجيا مع مرور الوقت.

واعتقد الطبيب في البداية أن ألمه مرتبط بالتوتر أو ناتج عن حصوات المرارة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ولكن الألم استمر في التفاقم بمرور الوقت، وكشف فحص بالموجات فوق الصوتية إصابته بسرطان الأمعاء.

وبعد أسبوعين، أبلغ الأطباء كايل أنه مصاب بالسرطان في مرحلته الرابعة، مما يعني أنه قد انتشر إلى أجزاء أخرى من جسمه.

وخضع كايل بعد ذلك لست جولات من العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، لكنها لم تنجح في السيطرة على المرض الذي انتشر إلى كبده، وفي غضون أشهر قليلة من تشخيص حالته، توفي كايل.

الأعراض الأولية التي ظهرت على كايل

ألم خفيف في البطن والإرهاق.

ما هو سرطان الأمعاء؟

هو مرض مميت ينشأ من سلائل أو أورام في بطانة القولون الداخلية، ويمكن لاختبارات الفحص اكتشاف السلائل السرطانية وإزالتها.

وإذا لم يعالج، فقد ينتشر سرطان الأمعاء إلى مناطق أخرى من الجسم.

ويبدأ سرطان الأمعاء في الأمعاء الغليظة، وهي الأنبوب الطويل الذي ينقل الطعام المهضوم إلى المستقيم وخارج الجسم.

ويبدأ سرطان القولون يبدأ في الغشاء المخاطي، وهو البطانة الداخلية للقولون، ويتألف من خلايا تنتج وتفرز المخاط والسوائل الأخرى.

وإذا تحورت هذه الخلايا أو تغيرت، فقد تسبب سليلة في القولون، ومع مرور الوقت، قد تصبح سليلة القولون سرطانية، وقد يستغرق تكوينها حوالي عشر سنوات.

وإذا ترك السرطان دون اكتشاف أو علاج، فإنه يشق طريقه عبر طبقة من الأنسجة والعضلات والطبقة الخارجية من القولون.

علامات سرطان الأمعاء

دم في البراز

تغييرات مستمرة في عادات الأمعاء

ألم البطن

انتفاخ البطن

فقدان الوزن غير المبرر

القيء

التعب وضيق التنفس

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