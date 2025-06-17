حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن استخدام السجائر الإلكترونية أصبح شائعا بين الأطفال والمراهقين، بل وتجاوز استخدام البالغين في كثير من البلدان.

والسجائر الإلكترونية طريقة شائعة لاستهلاك النيكوتين، وتؤدي إلى الإدمان وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، بحسب بي بي سي.

ويعتقد البعض أن التدخين الإلكتروني ليس ضارا مثل تدخين السجائر التقليدية، لكن دراسات مختلفة أظهرت التأثير الصحي الخطير على الشباب وحتى الأطفال، وفقا لما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية.

أضرار السجائر الإلكترونية على الأطفال والشباب

أمراض القلب

يعتقد العديد من الأطفال أن التدخين الإلكتروني أقل ضررا من تدخين السجائر لأنه لا يوجد دخان، ومع ذلك، فإن بعض المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية يمكن أن تكون ضارة للقلب.

وحذرت جمعية القلب الأمريكية من العلاقة بين تدخين السجائر الإلكترونية بين المراهقين، وأمراض القلب والأوعية الدموية، فالتدخين الإلكتروني يمكن أن يضر بأنظمة القلب والأوعية الدموية في الجسم مثل السجائر التقليدية.

سرطان الرئة

يتسبب التدخين الإلكتروني في إصابة الأطفال بصعوبات في التنفس وتلف في الرئة، ومن المعروف أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية تسبب إصابة حادة في الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد تسبب الربو وسرطان الرئة.

واكتشف باحثون من الولايات المتحدة أن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية وضيق التنفس.

إبطاء نمو الدماغ

يؤثر تدخين النيكوتين بشكل دائم على نمو الدماغ لدى الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منه ، فاستهلاك النيكوتين خلال سنوات المراهقة يمكن أن يضر بأجزاء الدماغ التي تتحكم في الانتباه والتعلم والمزاج والتحكم في الانفعالات.

إتلاف الحيوانات المنوية

وجدت دراسة من جامعتي ساوثامبتون وبيرجن في النرويج، أن تدخين المراهقين يزيد من احتمال إصابة أطفالهم في المستقبل بالربو والسمنة ومشكلات الرئة، وحذر العلماء من أن التدخين الإلكتروني يمكن أن يسبب أيضا حالات صحية مماثلة، كما قد يسبب إتلاف الحيوانات المنوية، وكانت النتائج أكثر وضوحا لدى الأطفال الذين بدأ آباؤهم التدخين خلال فترة البلوغ، مقارنة بأولئك الذين بدأوا في وقت ما قبل الحمل.

تسوس الأسنان

الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان، إذ تحتوي معظم السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تضر الأسنان، لكن مجرد استخدام السجائر الإلكترونية وامتصاص الهواء يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى تسوس الأسنان، فعندما يجف فمك، يمكن أن تنمو البكتيريا الضارة وتتغلب على البكتيريا الواقية، كما أن زيادة مستويات البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى تطور تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ويظهر هذا غالبا على شكل لويحان لزجة متزايدة، ما يسبب التهابا وتورم ونزيف اللثة وحساسية الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

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