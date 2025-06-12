وداعا للوزن الزائد.. 8 خطوات "سحرية" دون أدوية أو ريجيم

كتبت- أسماء مرسي:

يحلم الكثير من الأشخاص بالتخلص من الكيلوجرامات الزائدة دون اللجوء إلى الأدوية أو الحميات الغذائية القاسية.

فيما يلي، إليك 8 خطوات بسيطة وفعالة ستحقق هذا الهدف، وفقا لموقع "onlymyhealth".

التحكم في الوجبات

تقليل حجم الوجبات باستخدام أطباق أصغر يُخدع العقل بالشعور بالشبع، فضلا عن، تناول الطعام ببطء يمنح جسمك وقتا كافيا للإحساس بالامتلاء.

تقليل السكر والكربوهيدرات المكررة

تناول السكر والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات من الأمور التي ترفع سكر الدم بسرعة وتزيد الجوع والرغبة في الأكل.

التركيز على الألياف والبروتين

الألياف تسرع الأيض وتساعد على الشبع، بينما البروتين يدعم حرق الدهون.

وجبات خفيفة صحية

يجب استبدال الوجبات الخفيفة المصنعة ببدائل مغذية مثل المكسرات، البذور، الزبادي اليوناني، أو الفواكه والخضروات.

النوم جيدا

النوم الكافي (7-8 ساعات) ضروري، الحرمان من النوم يؤثر على هرمونات الشبع والجوع، ويزيد من الرغبة في الأكل.

إدارة التوتر

التوتر المزمن يمكن أن يؤدي إلى الأكل العاطفي وزيادة الوزن، لذا من الضروري ممارسة التأمل، اليوجا، أو قضاء الوقت في الطبيعة.

ترطيب الجسم

الحرص على شرب كوب من الماء قبل كل وجبة يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، فضلا عن، تعزيز عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

من الضروري تجنب استهلاك الأطعمة المصنعة والمعلبة، والتركيز على الأطعمة الطبيعية مثل الخضروات، الفواكه، البروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة.

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