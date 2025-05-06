تقي من السرطان.. 7 أطعمة تحميك من أمراض الكبد

كتبت: رودينا ضوه

الكبد هو عضو مهم في الجسم، إذ يساعد في تنقية الدم من السموم، ويقوم بوظائف عديدة تحافظ على صحة الجسم، ومن أبرز وسائل الوقاية الطبيعية، تناول أطعمة تساعد في دعم الكبد وتعزيز قدرته.

وفقًا لموقع health إليك أطعمة مفيدة للوقاية من أمراض الكبد:

1- الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضراوات على عناصر غذائية غنية تحمي الكبد، وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف، على منع تراكم الدهون في الكبد وتقليله، وذلك من خلال زيادة الشعور بالشبع، مما يعزز فقدان الدهون، كما أن المواد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات، مثل الكاروتينات والبوليفينول، تساعد على الوقاية من تلف الكبد الناتج عن الالتهاب.

2- الزنجبيل

الزنجبيل جذر مستخلص من نبات الزنجبيل الطبي، يرتبط تناوله بفوائد متعددة، منها تحسين صحة الكبد، يحتوي الزنجبيل على عدد من المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مثل الجينجرول والشوجول، والتي قد تفيد الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض الكبد.

3-الثوم

يحتوي الثوم على مواد داعمة للكبد، بما في ذلك الأليسين والألينين والأجوين، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في الجسم، قد يساعد تناول الثوم بانتظام على تحسين صحة الكبد لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد وحتى تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد .

4- زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المتوسطي، وهو نظام غذائي مضاد للالتهابات يرتبط بفوائد صحية للكبد، يحتوي زيت الزيتون على مستويات عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، مما قد يساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والوقاية من أمراض الكبد.

5- المأكولات البحرية

تعتبر المأكولات البحرية غنية بالعناصر الغذائية التي تحمي الكبد، مثل الدهون المضادة للالتهابات، والعناصر الغذائية المضادة للأكسدة، مثل السيلينيوم وفيتامين E

تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالمأكولات البحرية قد تساعد في تقليل دهون الكبد والحماية من أمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي وسرطان الكبد.

6- البقوليات

البقوليات، مثل العدس والفاصوليا، غنية بالألياف، وهي عنصر غذائي يدعم صحة الكبد، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، تشير الدراسات إلى أن إضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في حماية صحة الكبد من خلال تقليل وزن الجسم، وتقليل إنزيمات الكبد، وخفض مستويات ضغط الدم.

7- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالعناصر الغذائية، وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد، مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي، عند تناولها بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي، ومع ذلك، قد تكون بعض المكسرات، مثل الفول السوداني المستورد، ملوثة بسموم تسمى الأفلاتوكسينات، والتي قد تشكل خطرًا على مرضى الكبد.