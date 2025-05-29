الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني العديد من الأشخاص من الدوخة المفاجئة عند الاستيقاظ، وهناك العديد من الأسباب وراء هذه الأعراض، والتي نوضحها لكم وفقا لموقع "health".

أسباب الشعور بالدوخة المفاجئة عند الاستيقاظ:

انخفاض ضغط الدم

يحدث هذا عندما ينخفض ضغط الدم فجأة عند الوقوف من وضعية الاستلقاء، ما يسبب الدوار.

انقطاع النفس النومي

توقف التنفس المتكرر أثناء النوم يؤدي إلى الخمول والصداع والإرهاق في الصباح.

الأرق ومشكلات النوم الأخرى

صعوبة النوم وسوء جودته يمكن أن يسببا الدوار والنعاس الصباحي.

تقلبات سكر الدم

خاصة انخفاض سكر الدم الذي يحدث بسبب جرعة زائدة من الأنسولين، تخطي الوجبات، النشاط البدني المكثف.

قصور الغدة الدرقية والكظرية

يؤدي انخفاض مستويات الكورتيزول إلى التعب، ضعف العضلات، انخفاض ضغط الدم، تقلبات المزاج، وصعوبة التركيز، ما يسبب الضعف والدوخة صباحًا.

فقر الدم أو نقص التغذية

نقص الحديد في الجسم يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الدوخة.

الكافيين والتدخين

تناول الكافيين أو النيكوتين قبل النوم يؤثر سلبا على جودة النوم ويسبب الدوار الصباحي.

النظام الغذائي

تناول الوجبات الدسمة أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكر قبل النوم مباشرة يمكن أن يسبب اضطرابات في الهضم وارتفاع مستمر في سكر الدم، ما يؤدي إلى الإرهاق صباحا.

الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الدوار الصباحي، ومع ذلك، ينصح بتجنب الإفراط في شرب الماء ليلا لتجنب كثرة التبول واضطرابات النوم.

متى تكون الدوخة خطيرة وتستدعي استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من دوخة مفاجئة مستمرة مصحوبة بظهور أعراض مثل التغيرات المفاجئة في الرؤية أو السمع، الخدر، الضعف، خفقان القلب، أو عدم الراحة في الصدر، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا، لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.

اقرا أيضا:

تظهر فقط ليلا.. علامة تحذيرية تدل على الإصابة بالسرطان

جمال شعبان يحذر من هذا الشيء في الحر.. قد يقتلك

اعتقد أنه قرحة".. إصابة رجل بسرطان نادر في الكبد - احذر هذه الأعراض "

تدمر الكلي.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول التوت.. مفاجأة



