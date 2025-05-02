مشروب شهير يخفف التهاب المسالك البولية والكلي معًا

العصير الأحمر الشهير الذي يُعرف بقدرته على المساعدة في منع التهاب المسالك البولية وتخفيف آلام الكلى هو عصير التوت البري (Cranberry Juice).

يُعتقد أن التوت البري يحتوي على مركبات خاصة، مثل البروانثوسيانيدين (Proanthocyanidins)، التي قد تمنع البكتيريا، وخاصة الإشريكية القولونية (E. coli)، من الالتصاق بجدران المسالك البولية، هذه البكتيريا هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهابات المسالك البولية، وفقًا لـ medicalxpress.

قد يساهم شرب كميات كافية من السوائل، بما في ذلك عصير التوت البري، في زيادة تدفق البول، مما يساعد على طرد البكتيريا من الجهاز البولي.

نصائح طبية

ليس علاجًا أساسيًا

عصير التوت البري ليس علاجًا أساسيًا لالتهاب المسالك البولية النشط ويتطلب عادةً استخدام المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب.

الوقاية

يُعتبر عصير التوت البري أكثر فعالية في الوقاية من تكرار التهابات المسالك البولية لدى بعض الأشخاص، وخاصة النساء المعرضات للإصابة المتكررة.

تخفيف الآلام

قد يساعد شرب كميات كافية من السوائل، بما في ذلك عصير التوت البري، في تخفيف بعض آلام الكلى المرتبطة بالتهابات المسالك البولية عن طريق تخفيف البول وتقليل تركيز البكتيريا. ومع ذلك، لا يعالج عصير التوت البري بشكل مباشر أسباب آلام الكلى الأخرى.

العصير غير المحلى

يُفضل اختيار عصير التوت البري غير المحلى لتجنب تناول كميات كبيرة من السكر، والتي قد تكون غير مفيدة، خاصة إذا كان هناك عدوى بكتيرية.

استشارة الطبيب

من الضروري استشارة الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب لأي التهاب في المسالك البولية أو آلام في الكلى. عصير التوت البري يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية وقائية أو مكملة، ولكنه لا يحل محل العلاج الطبي.

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