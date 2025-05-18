5 عادات يومية تحمي من الإصابة بالنوبات القلبية

أمراض القلب تعتبر من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، وبالرغم من ذلك فإن اتباع عادات صحية يمكن أن يقلل من الإصابة بالنوبات القلبية ويحسن صحة القلب، وفقا لموقع "Hindustan Times".

المشي في الهواء الطلق

المشي الهواء الطلق قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

النوم

النوم الجيد يمنح القلب الراحة التي يحتاجها، ويدعم تعافيه بشكل أفضل وتوازن الهرمونات.

تقليل وقت الشاشات

تقليل استخدام الأجهزة تؤدي إلى نوم أفضل وتساعد على تقليل التوتر وإتاحة المزيد من الوقت لممارسة عادات صحية للقلب.

الوقوف حافي القدمين

يساعد على التواصل مع الأرض، مما يقلل الالتهاب ويحسن الدورة الدموية.

ممارسة الامتنان

شكر الله مرة واحدة يوميا يؤدي لتحسين صحة القلب والصحة البدنية والنفسية بصفة عامة ويخفف الشعور بالتوتر ويحسن الحالة المزاجية، كما يدعم صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكورتيزول.

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