تأكل الدماغ.. احذر 4 أطعمة شائعة قد تدمر مخك

كتبت- نرمين ضيف الله

صحة الدماغ لا تقل أهمية عن صحة القلب أو أي عضو حيوي آخر،ومع أن التغذية تُعتبر من العوامل المحورية التي تعزز وظائف المخ وتحميه من التدهور، فإن بعض الأطعمة الشائعة التي نتناولها يوميًا قد تترك تأثيرًا مدمرًا على صحة الدماغ مع مرور الوقت.

في هذا التقرير، يستعرض "مصراوي"، مجموعة من الأطعمة التي ينبغي الحذر من الإفراط في تناولها لما لها من دور محتمل في إضعاف القدرات الذهنية، وزيادة فرص الإصابة بأمراض عصبية، وفقًا لما جاء في موقعي، "هيلث لاين"، "مايو كلينك".

المقليات بأنواعها

المأكولات المقلية، سواء كانت بطاطس أو دجاج أو وجبات سريعة، تحتوي عادةً على نسب عالية من الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة.

هذا النوع من الدهون يساهم في تدهور البنية الوقائية للدماغ، ما يسمح بمرور السموم إلى الخلايا العصبية ويعوق الامتصاص الطبيعي للعناصر المفيدة، والاستهلاك المستمر لها يضاعف احتمالية الإصابة بأمراض مثل الزهايمر واضطرابات التركيز.

منتجات الألبان الغنية بالدهون

الجبن كامل الدسم وبعض مشتقات الحليب تحتوي على كميات كبيرة من الدهون التي تعيق التواصل بين خلايا الدماغ.

هذه الدهون يمكن أن تضعف مناطق حيوية مسؤولة عن التحكم في التوازن والتنسيق العصبي، مما يؤثر سلبًا على القدرة الإدراكية والتركيز.

الأغذية المصنعة والمعلبة

تتميز هذه الأطعمة بكثرة الإضافات الصناعية، مثل المواد الحافظة والملونات والنكهات الاصطناعية، بالإضافة إلى الدهون السيئة.

تناول هذه المنتجات بشكل متكرر قد يسرع عملية شيخوخة الخلايا العصبية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف، نتيجة تراكم السموم وتدهور وظائف الجسم الحيوية.

المشروبات المحلاة

السكر الزائد في المشروبات الغازية والعصائر الصناعية لا يؤثر فقط على الوزن ومستوى السكر في الدم، بل له أيضًا تأثيرات مباشرة على الدماغ.

والإفراط في تناول هذه المشروبات يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة الغلوكوز في الدماغ، مما يقلل من مرونة مناطق مسؤولة عن تخزين الذكريات ومعالجة المعلومات.

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