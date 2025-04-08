“علف للخيول”.. استشاري تغذية يحذر من تناول الشوفان لإنقاص الوزن

كتبت - أسماء مرسي:

الشوفان، ذلك الطعام الذي يتناوله الكثيرون كوجبة فطور صحية أو كجزء من نظام غذائي لإنقاص الوزن، إلا أن الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أشار إلى أن الاعتقاد السائد بأن الشوفان غذاء مثالي ليس صحيحًا.

الشوفان.. من علف للحيوانات إلى غذاء بشري

أوضح “فهمي”، خلال استضافته في برنامج “البيت” الذي تقدمه الإعلامية مروة شتلة على قناة “الناس”، أن الشوفان كان يُستخدم في الأصل كعلف للخيول، وأنه من النشويات الرخيصة التي تم الترويج لها بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل غير مبرر.

وأضاف أن الشوفان لا يساعد على فقدان الوزن كما يُشاع، بل قد يكون له تأثير عكسي.

منتجات الشوفان المضللة

حذّر أيضًا من المنتجات التي يتم تسويقها على أنها “صحية” لمجرد احتوائها على الشوفان، مثل البسكويت، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تكون غنية بالسكر والزيوت والمكونات الأخرى التي تُسهم في زيادة الوزن.

اضطرابات هضمية ومشكلات صحية

ومن جانبه، أشار الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح لـ”مصراوي”، إلى أن الشوفان قد يسبب اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، مثل الشعور بالانتفاخ والغازات.

كما لفت إلى أنه يحتوي على الجلوتين بشكل غير مباشر، نتيجة تلوثه بحبوب أخرى خلال مراحل الزراعة أو التصنيع، مما قد يسبب مشكلات صحية للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين أو مرض السيلياك.

تأثير على سكر الدم ووزن الجسم

نصح “القيعي” بعدم تناول الشوفان بكميات كبيرة أو مع إضافات غير صحية، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى زيادة الوزن، نظرًا لمحتواه العالي من الكربوهيدرات.

صعوبة في الهضم وتداخل مع امتصاص المعادن

أوضح أن الشوفان قد يكون صعب الهضم لدى بعض الأفراد، خاصة إذا لم يُطه جيدًا، كما يحتوي على حمض الفيتيك، الذي يعيق امتصاص بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم.

ضار لمرضى القولون العصبي

ونوّه “القيعي” إلى أن الشوفان لا يُعد الخيار الأمثل للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، بسبب تأثيره على الجهاز الهضمي.

كما حذّر من تناول الشوفان غير المطهو جيدًا، إذ يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في المعدة مثل عسر الهضم.

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