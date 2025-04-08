غنية بالمغنسيوم.. 6 أطعمة تساعدك على النوم بسهولة

"المغنيسيوم" عنصر فعال في تعزيز الاسترخاء وتهيئة الظروف المثالية لنوم عميق ومريح، فالحصول على كمية كافية منه يسهم بشكل ملحوظ في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية وتحسين جودة النوم.

وفقا لموقع "NDTV "، إليك 6 أطعمة غنية بالمغنيسيوم، تؤدي دورا حيويا في مساعدتك على بنوم عميق وهاديء.

اللوز

اللوز خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن تعزيز نومهم، وذلك بفضل محتواه الوفير من المغنيسيوم والدهون الصحية.

يعمل هذا المزيج على تحفيز حالة الاسترخاء في الجسم ويسهم بفعالية في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية، ما يساعد على النوم بسهولة والاستيقاظ بنشاط.

بذور اليقطين

هذه البذور الصغيرة تحمل قوة كبيرة في تهدئة الأعصاب وتهيئة الجسم للدخول في نوم هادئ وعميق.

الأفوكادو

يمتلك أيضا كمية جيدة من المغنيسيوم، الذي يسهم في استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي، ما يساعد على النوم بعمق والتخلص من الأرق.

الموز

يمثل الموز مزيجا فريدا من عنصري المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما يلعب دورا مهما في تحقيق الاسترخاء وتهيئة الجسم للانتقال إلى حالة النوم.

فالموزة متوسطة الحجم توفر حوالي 32 ملجرام من المغنيسيوم، ما يجعلها وجبة خفيفة مثالية ومغذية يمكن تناولها قبل النوم للمساعدة على الاسترخاء.

الشوكولاتة الداكنة

تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة يمكن أن يساعد في تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر، وبالتالي تحسين جودة النوم.

بذور الشيا

يساعد محتواها العالي من المغنيسيوم على التخلص من الأرق والنوم بشكل أعمق ومريح ليلا.

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