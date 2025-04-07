"خطر صامت في رأسك".. علامة صباحية تكشف عن ورم في الدماغ

كتبت- أسماء مرسي:

الصداع شعور مألوف لدى الكثيرين، ولكن، في بعض الحالات النادرة، يكون هذا الألم المزعج بمثابة إشارة تحذيرية لحالة صحية أكثر خطورة، مثل وجود ورم في الدماغ.

ما هو سرطان الدماغ؟

عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا داخل الدماغ. يمكن أن يكون هذا النمو حميدا، أي غير سرطاني ولا ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، أو خبيثا، أي سرطانيا وقادرا على الانتشار، وتنشأ هذه الأورام من أنسجة الدماغ نفسها، أو قد تنتقل إليها من أجزاء أخرى من الجسم، وفقا لموقع "health".

خصائص صداع أورام الدماغ

أوضح الطبيب الهندي رافينوثولا في راغوناندان، استشاري أول في علاج الأورام بالإشعاع بمركز HCG MNR لعلاج السرطان في ولاية أندرا براديش أن الصداع الناتج عن أورام الدماغ غالبا ما يظهر بخصائص محددة تميزه عن أنواع الصداع الأخرى الشائعة.

الموقع والانتشار:

عادة ما يظهر الصداع المرتبط بأورام الدماغ في الصباح الباكر أو عند الاستيقاظ من النوم، ويبدأ الألم في الجزء الخلفي من الرأس ثم ينتشر تدريجيا ليشمل مناطق أخرى مثل الصدغين أو الجبهة.

الألم المستمر والمتزايد:

إحدى العلامات المميزة لصداع سرطان الدماغ هي طبيعته المستمرة وتزايد شدته تدريجيا مع مرور الوقت، يستمر لأسابيع أو حتى أشهر، ويمكن وصف الألم بأنه شعور دائم أو نابض.

الأعراض المصاحبة:

هذا الصداع يكون مصحوبا بأعراض أخرى تستدعي الانتباه، وتشمل الغثيان والقيء خاصة في الصباح، وعدم وضوح الرؤية، والنوبات، وصعوبة في الكلام، أو حدوث تغيرات ملحوظة في الوظيفة العقلية والإدراك.

التفاقم مع المجهود البدني:

تزداد حدة الصداع الناتج بشكل ملحوظ عند القيام بمجهود بدني، مثل الانحناء، أو السعال بشدة، أو ممارسة التمارين الرياضية.

الارتباط بتغيير الوضعيات:

يؤدي تغيير وضعية الجسم، خاصة الاستلقاء أو الانحناء إلى الأمام، إلى تفاقم الألم المرتبط بالصداع الناتج عن ورم في الدماغ.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 10 أطعمة تقي من السرطان وأمراض القلب

قنبلة موقوتة لدماغك.. هذا أسوأ طعام يدمر صحتك - احذره

قدماك تكشفان مرضا خطيرا.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

علامات تحذيرية لسرطان القولون.. تظهر أثناء تناول الطعام

لا تتناولها على الريق.. أطعمة ومشروبات ترفع السكري والكوليسترول