تظهر في الصباح.. 4 علامات تحذيرية تشير إلى سرطان الرئة

كتبت- أسماء العمدة:

هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر في الصباح وتشير إلى احتمال الإصابة بالسرطان، وورغم أن هذه العلامات ليست قاطعة، وقد تكون ناتجة عن أسباب أخرى غير السرطان، إلا أن الانتباه لها أمر بالغ الأهمية.

وبحسب ما ورد في صحيفة "Healthline"، إليك 4 علامات تحذيرية قد تظهر في الصباح وتستدعي الانتباه:

السعال المستمر أو بحة في الصوت

إذا كنت تعاني من سعال مستمر لا يزول، أو لاحظت تغيرًا في صوتك مثل بحة مستمرة، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الرئة أو الحنجرة.

صعوبة في البلع

صعوبة البلع أو الشعور بألم عند البلع قد يكون مؤشرًا على سرطان المريء أو الحلق.

تغيرات في عادات الأمعاء

إذا لاحظت تغيرات مستمرة في عادات الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك المزمن، أو وجود دم في البراز، فقد يكون ذلك علامة على سرطان القولون.

التعب الشديد

الشعور بالتعب الشديد والإرهاق غير المبرر قد يكون علامة على أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الدم (اللوكيميا).

علامات أخرى تستدعي الانتباه

ظهور شامات جديدة أو تغير في حجم أو لون الشامات الموجودة، أو ظهور قرح لا تلتئم.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون محاولة قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، بما في ذلك السرطان.

ألم مستمر وغير مبرر في أي جزء من الجسم يجب فحصه من قبل الطبيب.

ظهور كتل أو تورم في أي مكان في الجسم يستدعي الفحص الطبي.

نصائح للوقاية من السرطان

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الوقاية من التعرض المفرط لأشعة الشمس.

إجراء الفحوصات الدورية.

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