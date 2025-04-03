خطوات بسيطة لتعديل أوقات النوم بعد رمضان والعيد

كتبت- أسماء العمدة:

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يواجه الكثيرون صعوبة في العودة إلى نظام النوم الطبيعي، ويرجع ذلك إلى تغيير نمط الحياة خلال الشهر الكريم، حيث يتأخر موعد النوم والاستيقاظ، بالإضافة إلى تغيير مواعيد الوجبات.

ولمساعدة الأشخاص على التغلب على هذه المشكلة، كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن خطوات لتعديل أوقات النوم بعد رمضان، وهي:

إعادة ضبط الساعة البيولوجية

يلعب الجهاز المناعي دورًا حيويًا في دعم الساعة البيولوجية للجسم، حيث تؤثر المواد المناعية، مثل السيتوكينات، على تنظيم النوم. بعد رمضان، يحتاج الجسم إلى إعادة التكيف مع دورة النوم الطبيعية، ويقوم الجهاز المناعي بإفراز مركبات تحفز النعاس ليلًا، مما يساعد في استعادة التوازن.

تقليل الالتهابات وتحسين جودة النوم

يؤدي اضطراب النوم إلى زيادة الالتهابات في الجسم، مما يسبب الشعور بالإرهاق. ولكن عند استعادة جدول نوم منتظم، يقل إنتاج السيتوكينات الالتهابية، مما يحسن جودة النوم العميق ويقلل الشعور بالتعب.

تعزيز مقاومة الإجهاد والتعب

تؤدي قلة النوم إلى إضعاف الجهاز المناعي وزيادة مستويات الكورتيزول، مما يعيق النوم العميق. وعند الحصول على قسط كافٍ من النوم، يعمل الجهاز المناعي بكفاءة أكبر، مما يقلل الإرهاق ويعيد النشاط والحيوية للجسم.

تحسين الاستجابة المناعية بعد الصيام

يعزز الصيام الجهاز المناعي، ولكن بعد رمضان، يحتاج الجسم إلى دعم إضافي للنوم من خلال تنظيم إفراز الميلاتونين، وهو هرمون النوم. استعادة النوم المنتظم تعزز الاستجابة المناعية وتحسن الصحة العامة.

نصائح لتنظيم وقت النوم

وبحسب ما ورد عبر موقع Healthline، يُفضل:

• تناول وجبة عشاء خفيفة قبل النوم بـ 3 ساعات على الأقل، وتجنب الأطعمة الدسمة والثقيلة.

• أن تكون غرفة النوم مظلمة وهادئة وباردة، لتهيئة الظروف المناسبة للنوم.

• التعرض لأشعة الشمس في الصباح، حيث يساعد ذلك على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين جودة النوم.

• في بعض الحالات، قد يكون من المفيد استخدام مكملات الميلاتونين للمساعدة على النوم، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها

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