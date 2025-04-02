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5 طرق فعالة لعلاج الإسهال في المنزل

05:30 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

الإسهال

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الإسهال هو حالة شائعة يمكن أن تحدث بسبب العديد من العوامل مثل العدوى أو التسمم الغذائي أو التوتر. ورغم أن معظم حالات الإسهال تتحسن بشكل طبيعي في غضون أيام قليلة، إلا أن هناك طرقًا فعالة يمكن أن تساعد في التخفيف من الأعراض وتعجيل الشفاء.

إليك 5 طرق يمكن تطبيقها في المنزل لعلاج الإسهال، وفق "هيلث لاين".

تناول السوائل بانتظام

الإسهال يؤدي إلى فقدان السوائل بشكل كبير، مما قد يسبب الجفاف. من المهم تعويض هذه السوائل بسرعة من خلال شرب الماء، والمشروبات الرياضية التي تحتوي على الإلكتروليتات، أو محاليل الإماهة الفموية التي يمكن الحصول عليها من الصيدليات.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول لأنها قد تزيد من الجفاف.

اتباع حمية غذائية لطيفة على المعدة (مثل حمية BRAT)

حمية BRAT هي اختصار لمجموعة من الأطعمة التي تعد لطيفة على المعدة ويمكن أن تساعد في تهدئة الإسهال، وهي:

B (الموز)

R (الأرز الأبيض)

A (التفاح المهروس)

T (الخبز المحمص) هذه الأطعمة سهلة الهضم ولا تحتوي على ألياف قد تزيد من تهيج الأمعاء.

الزبادي والعناصر التي تحتوي على البروبيوتيك

الزبادي والأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك (مثل الكفير) يمكن أن تكون مفيدة لأنها تحتوي على بكتيريا مفيدة تساعد في استعادة توازن الفلورا المعوية (الميكروبيوم).

هذه البكتيريا قد تساعد في تقليل مدة الإسهال وتحسين صحة الأمعاء.

شاي الأعشاب

بعض الأعشاب مثل الزنجبيل والنعناع يمكن أن تكون مهدئة للجهاز الهضمي. شرب شاي الزنجبيل أو النعناع يمكن أن يساعد في تخفيف التقلصات المعوية، وتقليل الغثيان، وتحسين الهضم بشكل عام.

الراحة وتقليل التوتر

التوتر النفسي يمكن أن يزيد من شدة الإسهال، لذا من المهم الراحة الجسدية والعقلية.

احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم وابتعد عن المواقف المجهدة.

يساعد الاسترخاء على تقليل تأثيرات التوتر على الجهاز الهضمي.

الإسهال طرق الوقاية من الإسهال شاي الأعشاب
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