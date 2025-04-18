5 فوائد لعصير الرمان على صحة الجسم

عصير الرمان منعش ولذيذ، لكنه كنز من الفوائد الصحية.

إليك 5 فوائد رائعة لعصير الرمان على صحة الجسم وفق "هيلث لاين".

يعزز صحة القلب

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، خصوصاً البونيكالاجين، التي تساعد في خفض ضغط الدم، تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين تدفق الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحسن الذاكرة ويحمي الدماغ

الرمان غني بمضادات الأكسدة وتساعد في تقليل الالتهابات في الدماغ، وتحسين الذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

يقوي المناعة

بفضل احتوائه على فيتامين C ومركبات نباتية مضادة للميكروبات، عصير الرمان يساعد الجسم على مقاومة العدوى، ويعزز من قوة الجهاز المناعي.

يقلل الالتهابات

عصير الرمان يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهاب، مما يساعد في تخفيف أعراض أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل، والتهابات الأمعاء.

يدعم الهضم ويغذي الأمعاء

يحتوي على مركبات تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وقد يكون مفيدًا للأشخاص اللي يعانوا من مشاكل مثل الإمساك أو الانتفاخ، و يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.