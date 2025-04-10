كيف يؤثر هرمون التستوستيرون على صحة النساء؟

تشير الدكتورة ليديا بينديوكوفا أخصائية الغدد الصماء إلى أن هرمون التستوستيرون يلعب دورا مهما في جسم الأنثى، حيث يشارك في تنظيم الدورة الشهرية ويساهم في الحفاظ على الرغبة الجنسية.

وتقول: "ينتج هرمون التستوستيرون بكميات أقل لدى النساء منه لدى الرجال، ولكنه لا يقل أهمية لهن لأن زيادته أو نقصه قد يسبب اضطرابات خطيرة في الجسم"، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

وتوضح الدكتورة بينديوكوفا أن هذا الهرمون يُنتج بشكل رئيسي في الغدد الكظرية والمبايض، حيث يلعب دورا فعّالا في تنظيم الدورة الشهرية بالتزامن مع هرموني الإستروجين والبروجسترون.

وتضيف: "يعتمد مستوى الهرمون في الدم على عمر المرأة، لكنه قد يتأثر بعوامل متعددة تشمل:

نمط الحياة

النظام الغذائي

النشاط البدني

الأدوية التي تتناولها المرأة"

وتشرح الطبيبة: "يخضع مستوى الهرمون لدى الشخص السليم لتقلبات يومية، حيث يتبع الإيقاع اليومي (الساعة البيولوجية)، فيبلغ ذروته في الصباح الباكر وينخفض بشكل ملحوظ مع اقتراب المساء".

كما تؤكد أن تركيز الهرمون لدى المرأة يتغير وفقا لمراحل الدورة الشهرية المختلفة، مشيرة إلى أن المستوى الذي يتجاوز 1.72 نانومول/لتر يُعتبر مرتفعا لدى النساء في الفئة العمرية بين 18-50 سنة.

وتوضح الدكتورة أن إنتاج هرمون التستوستيرون يبدأ قبل مرحلة البلوغ بتركيزات منخفضة، ثم يتقلب مستواه خلال مرحلة البلوغ ما بين 0.52 إلى 1.72 نانومول/لتر. ومن الجدير بالذكر أن مستويات الهرمون قد:

ترتفع خلال فترة الحمل لتصل إلى 3-4 أضعاف المستوى الطبيعي

تنخفض بشكل ملحوظ مع بداية انقطاع الطمث

وتنصح الخبيرة النساء اللواتي يشتبهن بوجود فرط أندروجينية (زيادة الهرمونات الذكرية) بمراجعة طبيب الغدد الصماء لإجراء الفحوصات اللازمة التي تشمل:

قياس مستوى الهرمون في الدم

فحص الغلوبولين الرابط للهرمونات الجنسية (SHBG)

فحوصات أخرى متخصصة

وتشير إلى أن متلازمة تكيس المبايض تُعد السبب الأكثر شيوعًا لفرط الأندروجين عند النساء، بينما قد تعود الأسباب الأخرى إلى:

اضطرابات خلقية في قشرة الغدة الكظرية

أورام المبيض أو الغدة الكظرية

ويترافق ارتفاع مستوى التستوستيرون مع مجموعة من الأعراض المميزة:

اضطرابات الدورة الشهرية (وقد تصل إلى انقطاعها)

توقف عملية الإباضة وما ينتج عنه من مشاكل في الخصوبة

تغيرات في المظهر الخارجي تشمل:

نمو شعر زائد وفق النمط الذكوري (على الوجه، الصدر، البطن)

ظهور حب الشباب

زيادة إفراز الدهون في الجلد

تساقط الشعر وفق نمط الصلع الذكوري

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