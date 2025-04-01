تنسف دهون البطن.. 5 مشروبات تفتت تراكمات الشحوم.. احرص عليها

كتبت- نرمين ضيف الله

تراكم الدهون في منطقة البطن من أكثر المشكلات التي تؤرق الكثيرين، وقد يكون تغيير نمط الحياة إلى جانب تناول المشروبات الصحية خطوة فعالة للتخلص من هذه الدهون.

في التقرير التالي، خمسة مشروبات يمكن أن تساعد في تفتيت الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وفقًا لموقع هيلث لاين:

1- ماء الليمون الدافئ

يساعد شرب ماء الليمون الدافئ في الصباح على تعزيز عملية الأيض وتنظيف الجسم من السموم. كما أن الليمون يحتوي على فيتامين C، الذي يساهم في تحسين عملية الهضم وحرق الدهون.

2- الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات التي تعزز حرق الدهون بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، مثل الكاتيكين. كما أنه يساعد في زيادة معدل الأيض.

3- ماء الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه التي تساعد في تحسين الهضم وتقليل الالتهابات. كما يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في تقليل تراكم الدهون في منطقة البطن.

4- مشروب القرفة والعسل

تُعتبر القرفة من التوابل التي تساعد في تسريع حرق الدهون. وعند دمجها مع العسل، يمكن أن يساعد هذا المشروب في تقليل الدهون البطنية وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.

5- عصير الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء ويعمل كمدر للبول، مما يساعد في تقليل الانتفاخ واحتباس السوائل. كما يساهم في حرق الدهون في منطقة البطن بفضل خصائصه المدرة للسوائل.

اقرا أيضا:

في العيد.. ما أضرار تناول الحلويات ليلا؟

100 نبضة في الدقيقة.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

كيف يمكن لـ الزبادي محاربة سرطان القولون؟

تحذير من السجائر الإلكترونية والتقليدية.. تحتوي على نفس المواد المسرطنة

رغم الفوائد المزعومة.. مخاطر صحية لـ حقن التخسيس