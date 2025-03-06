3 عصائر طبيعية تزيد التركيز.. منها عصير الجزر

كتبت- نرمين ضيف الله

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك حلولا طبيعية ومشروبات تساعد على التركيز وتحسين الاستيعاب .

عصير الجزر

وأضافت لـ"مصراي"، أن عصير الجزر غني بفيتامين أ وفيتامين سي ويلعبان دورا مهما في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة.

والجزر أيضا غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحسن من صحة الدماغ.

عصير الليمون والبقدونس

يعمل هذا المزيج من العصير على تنشيط الدماغ، بينما يشعرك الليمون بالانتعاش ويحسن من التركيز والانتباه.

عصير البنجر

وأكدت أن عصير البنجر مصدر جيد للطاقة والمناعة لأنه يحتوي على قنبلة من الفيتامينات والمعادن التي تحسن من صحة الدماغ.

وشددت على ضرورة تناول الفاكهة باستمرار مثل التفاح والموز والبرتقال والجوافة، فكل هذه الفواكه تعزز من صحة الجسم وتنشط خلايا العقل وتزيد من تركيز الجسم.

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