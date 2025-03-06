احذر 5 أطعمة ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

ارتفاع الكوليسترول في الدم مشكلة صحية خطيرة، يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ولتجنب ذلك، يجب الانتباه إلى الأطعمة التي نتناولها.

إليك 5 أطعمة يجب الحذر منها لأنها ترفع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقًا لـ healthline.

اللحوم المصنعة

تشمل هذه الأطعمة النقانق، والسجق، واللحوم المعلبة، ولحم الخنزير المقدد.

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، مما يرفع مستويات الكوليسترول الضار.

الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية، والدجاج المقلي، والأطعمة المقلية الأخرى.

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، التي ترفع الكوليسترول الضار وتخفض الكوليسترول الجيد.

منتجات الألبان كاملة الدسم

مثل الحليب كامل الدسم، والجبن كامل الدسم، والزبدة.

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار.

الأطعمة السريعة

مثل البرغر، والبيتزا، والوجبات السريعة الأخرى.

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، والصوديوم، والسكر، مما يرفع مستويات الكوليسترول الضار.

الحلويات

بخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، مثل الكعك، والبسكويت، والحلويات الأخرى.

تساهم في زيادة مستويات الكوليسترول الضار.

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