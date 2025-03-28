يسبب تلف الكلى.. احذر تناول أكتر من 3 أكواب من هذا المشروب يوميا

كتبت- أسماء مرسي:

القهوة، المشروب الذي يعشقه الملايين حول العالم، ليست مجرد منبه صباحي، بل هي جزء لا يتجزأ من روتين الكثيرين، ورغم فوائدها الصحية العديدة عند تناولها باعتدال، إلا أن الإفراط في شربها، تحديدا أكثر من ثلاثة أكواب يوميا، يشكل خطرا على صحة الكلى، وفقا لموقع "health".

تأثير الكافيين على الكلى:

يزيد الكافيين من إفراز الكالسيوم في البول، ما يزيد من احتمالية تكون حصوات الكلى، بالإضافة إلى ذلك، فإن الكافيين مدر للبول، ما يؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة.

ضغط الدم وصحة الكلى:

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر عند تناول القهوة، حيث أن الكافيين يسبب ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم، وهذا بدوره يسبب تلف الكلى على المدى الطويل.

السعرات الحرارية المضافة:

إضافة السكر إلى القهوة يزيد من السعرات الحرارية المستهلكة، ما يؤدي إلى السمنة ومرض السكري، وهما عاملان مؤثران على صحة الكلى.

الاعتدال هو الحل:

ينصح بتناول ما لا يزيد عن ثلاثة أكواب من القهوة يوميا للاستمتاع بفوائدها دون تعريض الكلى للخطر.

أضرار أخرى للإفراط في شرب القهوة:

الأرق.

القلق والتوتر.

مشكلات الجهاز الهضمي.

حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.

الجفاف.

الإدمان.

التدخل في امتصاص العناصر الغذائية.