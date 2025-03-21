حسام موافي يكشف أخطر مرض في العالم: أقوى من السرطان

كتب - أحمد الضبع:

ربما يعتقد البعض أن السرطان أخطر الأمراض في العالم لسرعته في الفتك بالبشر، وتسببه في معدلات وفيات مرتفعة مقارنة بالأمراض الأخرى، لكن ثمّة داء قد يفوق عليه في التأثير.

الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، كشف في تصريحات مثيرة عن أخطر الأمراض التي يعاني منها الإنسان في العصر الحالي، مشيرًا إلى أن هذا المرض يعد أقوى من السرطان، وهو "الغيرة"، التي وصفها بأنها لا علاج لها وتعتبر من أعمق المشاعر السلبية التي تؤثر على حياة الفرد والمجتمع.

وبيّن "موافي" أن هذا المرض تجسد لأول مرة عندما رفض إبليس السجود لآدم، غيرة منه لأن الله ميز آدم وأمر الملائكة بالسجود له، وهو ما دفع إبليس إلى التمرد.

وأضاف أن الغيرة ظهرت أيضًا في قصة سيدنا يوسف، عندما قرر إخوته التخلص منه بدافع الغيرة بسبب حب أبيه له.

كما نصح "موافي" كل من يشعر بالغيرة بأن يتحلى بالعقلانية، مؤكدًا أن الغيرة تجعل الشخص ينكر مشاعره ويتصيد للأخطاء في الآخرين بهدف النيل منهم.

وأشار إلى أن الغيرة هي دافع قوي يؤثر في سلوك الفرد، ما يعرقل حياته ويؤدي إلى نزاعات قد لا تنتهي.

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