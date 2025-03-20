لماذا تتناول أصالة الفسيخ والبصل قبل حفلاتها؟

كتبت- نورهان ربيع

صرحت الفنانة أصالة بأنّها دائما تفضل تناول الفسيخ والبصل قبل صعودها على المسرح لإحياء حفلاتها، مقتدية بكوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي كانت تقوم بمثل هذه العادة دوما قبل حفلاتها أيضًا، معللة ذلك بأنّ هذه الأكلة تعطي قوة ودفء لصوتها وتجعلها تغني بشكل أفضل.

وأكدت "أصالة" في تصريحات تلفزيونية أنها بعد أن جربت هذه الوصفة التي اتبعتها أم كلثوم وجدت نفس النتيجة وبالفعل شعرت بتحسن في صوتها أثناء الحفلات، حتى أصبحت هذه العادة ملازمة لها قبل معظم الحفلات.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد مجدي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة لـ"مصراوي"، أنه لا يوجد سند علمي حتى هذه اللحظة يؤكد أن أي نوع أكل أو شرب يمكنه تحسين الصوت أو جعله يبدو أقوى، ومعظم الذين يتناولون أكلات أو مشروبات معينة لهذا الغرض ما هي إلا اجتهادات ومعتقدات شخصية لا أكثر ولا أقل.

وأضاف "مجدي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الصوت الجيد يظل جيدا دون الاستعانة باضافات والسيء يظل سيئا مهما حدث، ولكن يجب الابتعاد عن الأشياء التي تضر الأحبال الصوتية مثل الانفعال الزائد مثلا أو المثلجات.

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