"مالهاش علاقة بالجنون".. 5 فوائد مذهلة للتحدث مع النفس بصوت عالي

كتبت- شيماء مرسي

على عكس الاعتقاد السائد، يمكن أن يكون للتحدث مع النفس بصوت عالٍ فوائد صحية ونفسية عديدة.

وفي السطور التالية، نستعرض أهم هذه الفوائد وفقًا لموقع "Psychology Today".

زيادة الانتباه

التحدث بصوت عالي قد يحسن أداء العقل ويساعد على زيادة التركيز والانتباه وحل المشكلات.

زيادة الثقة بالنفس

التعبير عن الأفكار بصوت عالي يعزز الفهم الذاتي، ويساعد على تنظيم الأفكار والتعبير عن الذات بحرية والشعور بالرضا.

التواصل مع الآخرين بشكل أفضل

قد يساعد التحدث بصوت عالي على التواصل الجيد مع الآخرين، وتوصيل المشاعر بشكل أكثر دقة.

تقليل التوتر

التحدث مع النفس يقلل من المشاعر والطاقة السلبية والتوتر والقلق، ويساعد على الشعور بالاسترخاء.

اتخاذ القرارات بحكمة

عند مواجهة المشكلات قد يساعد التحدث بصوت عالي على تنظيم الأفكار والتفكير، وتحليل الموقف بشكل أفضل واتخاذ قرارات حكيمة.

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