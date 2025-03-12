لماذا تحتاج المرأة إلى ساعات نوم أكثر من الرجل؟

الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر ضروري للحفاظ على الصحة وتعزيز القدرة على أداء المهام اليومية بكفاءة. لكن هل تعلم أن النساء يحتجن إلى ساعات نوم أطول من الرجال؟ إليك الأسباب التي تفسر ذلك، وفقًا لموقع “Healthline” المختص بالصحة:

ارتفاع خطر الإصابة باضطرابات النوم

تشير مراجعة بحثية نُشرت عام 2014 إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأرق بنسبة 40% مقارنة بالرجال، مما يدفعهن إلى النوم لفترات أطول لتعويض فقدان الراحة.

التغيرات الهرمونية

تلعب التقلبات الهرمونية، خاصةً خلال فترة ما قبل الحيض، دورًا رئيسيًا في التأثير على جودة النوم، مما يجعل النساء أكثر حاجة إلى النوم العميق.

العمل غير المأجور والمجهود البدني

تمضي النساء وقتًا أطول في أداء مهام منزلية مرهقة ورعاية الأسرة، ما يستهلك طاقتهن ويزيد من حاجتهن إلى النوم لتعويض الجهد المبذول.

الحمل والتغيرات الجسدية

تعاني النساء الحوامل من اضطرابات نوم ناتجة عن التغيرات الجسدية والعاطفية التي تصاحب الحمل، مما يجعلهن بحاجة إلى مزيد من الراحة.

الإصابة ببعض الاضطرابات الصحية

تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تململ الساق (RLS) وانقطاع النفس النومي، وهما حالتان تؤثران سلبًا على جودة النوم، مما يزيد من الحاجة إلى فترات نوم أطول.

لهذه الأسباب، تحتاج المرأة إلى ساعات نوم إضافية للحفاظ على صحتها وتعويض الإرهاق الجسدي والعقلي الذي تواجهه يوميًا.

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